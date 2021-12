SESTŘIH: Jablonec - Teplice 0:2. Hosté slaví druhou výhru v řadě

„Těší mě, že jsme navázali na výkon doma. Možná se k nám konečně otočilo i sportovní štěstí. Kluci pode mnou žádný zápas nevzdali, ale nevycházelo nám to výsledkově. Teď jsme se v tabulce trochu přiblížili, ale zatím se na ni stejně moc nedíváme," citoval jablonecký web teplického trenéra Jiřího Jarošíka z tiskové konference.

V jablonecké středové řadě chyběli ve srovnání se čtvrtečním zápasem Evropské konferenční ligy v Kluži (porážka 0:2) nejen Pilař s Malínským potrestaní za červené karty, ale i zkušený Hübschman. V útoku dostal před nejlepším střelcem Čvančarou přednost Doležal, který v předchozích dvou domácích ligových duelech nasázel Teplicím celkem pět branek. Trenér hostů Jarošík udělal ve srovnání s poslední výhru nad Zlínem jen jedinou změnu, když do útoku k Marešovi postavil Ledeckého místo Rezka.

V sedmé minutě se uvedl nebezpečnou technickou střelou domácí Vaníček, jenž v této sezoně nastoupil poprvé v základní sestavě, ale Grigar míč vyrazil. Svěřenci trenéra Petra Rady sice měli převahu, ale jejich akce vinou nepřesností končily už daleko před šestnáctkou. S 13 góly nejméně produktivní útok celé ligy si špatnou bilanci nevylepšil.

Na druhé straně skončil hned první teplický útok v 21. minutě v síti. Jablonecká obrana čekala centr, ale Fortelný postupoval z křídla sám a křížnou střelou pod břevno překonal Hanuše. Dvaadvacetiletý záložník se trefil ve druhém kole po sobě a potřetí v probíhající ligové sezoně.

Autor gólu, který je na severu Čech na hostování ze Sparty, byl už krátce předtím ošetřován za postranní čarou a ještě před přestávkou z trávníku odkulhal. Nahradil ho devětatřicetiletý Rezek.

„V prvním poločase byla naše převaha jen platonická a bez šance. Soupeř taky nic moc neměl, ale my jim otevřeme obranu a nabídneme jim fatální chybou gól," litoval Rada. „Kdyby dali domácí první gól, asi by to bylo těžší. Grigar nás podržel při střele Vaníčka a pak jsme sami skórovali. První gól rozhodl," mínil Jarošík.

Do druhého poločasu jabloneckou ofenzivu posílil Čvančara a před teplickou brankou bylo přece jen živěji. Ve 49. minutě brankáře Grigara vystrašila nepovedená malá domů, ale byl z toho jen rohový kop. Teplický gólman si poradil i s Houskovou střelou zblízka.

Hosté se většinou jen bránili, v 61. minutě však po parádním Rezkově centru mohl zvýšit Ledecký, ale ve skluzu na míč těsně nedosáhl. O deset minut později rozhodčí nechal hostům výhodu po faulu na Moulise a Hyčka svým prvním ligovým gólem v teplickém dresu pečetil výhru. V nejvyšší soutěži se předtím mezi střelce naposledy zapsal v říjnu 2016 v dresu brněnské Zbrojovky.

V závěru nastoupil ke svému 300. ligovému zápasu Hübschman, ale na výsledku se už nic nezměnilo. V nastaveném čase dovršila zmar domácích červená karta pro Čvančaru, kterou mu po zhlédnutí videa rozhodčí Petřík udělil za faul bez míče na Shejbala. Teplice na Střelnici naposledy vyhrály v říjnu 2011, kdy je vedl dnešní jablonecký trenér Rada.

„Jsem zklamaný, jak tento týden dopadl. Tři plusové body z Bohemky jsou nám najednou k ničemu. Vím, že když nemáte body, jste jako trenér na hraně. I já nad tím přemýšlím, ale nevzdávám to," dodal Rada.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 21. Fortelný, 71. Hyčka Sestavy Domácí: Hanuš – Libor Holík (76. V. Kubista), Martinec, Zelený, Krob (46. Čvančara) – Vaníček, Houska (76. Smejkal), Považanec (76. Hübschman), Kratochvíl (84. Štěpánek), Surzyn – Doležal (C). Hosté: Grigar (C) – Vondrášek, Chlumecký, Knapík, Shejbal – Fortelný (40. Jan Rezek), Jukl – Hyčka, Trubač, Ledecký – J. Mareš (53. Moulis, 79. Kučera). Náhradníci Domácí: Hrubý, Hübschman, Štěpánek, Čvančara, Kubista, Haitl, Smejkal Hosté: Čtvrtečka, Radosta, Krunert, Kučera, Rezek, Succar, Moulis Karty Domácí: Doležal, Čvančara (č), Surzyn Hosté: Chlumecký Rozhodčí Petřík – Vlček, Hurych. Stadion Stadion Střelnice, Jablonec nad Nisou

