Šest let čekání skončilo. Hyčka: Spadl mi kámen ze srdce

První ligový gól za Teplice. Jaký je to pocit?

„Spadl mi ze srdce obrovskej kámen, už mě ta série začínala v hlavě trošku trápit. Užíral jsem se tím, jsem rád, že se mi to konečně povedlo.“

Kolik vás bude stát do týmové kasy?

„Zaplatil jsem jej hned po svém příchodu, snad si to pokladník bude pamatovat. Takže jsem si gól předplatil už před pěti lety. Ne že bych si tak věřil, ale když jsem hradil zápisné, raději jsem to dal všechno najednou. Teď se to před Vánoci hodí.“

Jaký to byl zápas?

„Těžký. Hřiště bylo na Jablonec v prosinci dobré, ale stejně náročné. Rychle se rozšlapalo, balon moc neposlouchal, na blátě se těžko pohybovalo.“

Bylo to hodně emotivní?

„Ano. Jablonec taky neprožívá žádné super období, i z jejich strany bylo vidět, že nějaké emoce v nich jsou.“

Vyhráli jste podruhé v řadě. Co vás nakoplo?

„Konečně jsme přestali mít smůlu, která nás provázela. Dostávali jsme hloupé góly, to nás strašně sráželo. Ale říkali jsme si, že ta série musí skončit, že přijde zápas, kdy dáme první gól. Povedlo se to po strašně dlouhé době.“

Jablonec jste navíc nepustili prakticky do žádné šance.

„Hrál jednoduchou kombinaci, mají vysoké útočníky, takže to na ně nakopávali. Ale naši stopeři si s nimi výborně poradili, musím je hodně pochválit. Super práce.“