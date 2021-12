Vrba: Pulkrab si buduje pozici, Dočkal je pan Fotbalista. Co Hložek?

V posledních zápasech jste nebyl spokojený s útočnou fází. Tentokrát jste nasázeli pět branek a měli i spoustu dalších příležitostí. Co bylo jinak?

„Jinak to bylo hlavně v prvním poločase, kdy jsme dominovali a zápas rozhodli. Pak jsme mohli být více klidní na míči a příležitostí mohlo být ještě víc.“

Znovu jste doma vstřelili rychlý gól, zároveň jste ale dokázali udržet vysoké tempo. Byl to hlavní klíč k přesvědčivému vítězství?

„Zápas byl ovlivněný prvním poločasem. Je výhoda v tom, když vedeme dva tři nula. Soupeř potom vytváří více prostoru pro naše ofenzivní choutky. Jsem rád, že jsme toho dokázali využít.“

Matěj Pulkrab se během podzimu vyprofiloval jako žolík z lavičky, teď ale nasázel hattrick coby člen základní sestavy. Překvapil vás?

„Je pravda, že dostával příležitost jen na třicet minut a většinou dal gól. Tentokrát vydržel šedesát minut v tempu, ke konci jsme ho střídali. Je fajn, že si formu přenesl i do základu. Na druhou stranu oceňuji i spolupráci ostatních hráčů s ním. Pulky byl v prostorech, kde měl být a góly dal. Ale dobře mu to nachystali i hráči v přípravné fázi.“

Vsadil jste na něj i s ohledem na to, že v minulosti v Bohemians hostoval a kádr soupeře dokonale zná?

„Trochu jsme s tím kalkulovali. Hrál proti mužstvu, kde byl a znají ho tam. Chtěl se ukázat, což se mu také povedlo.“

Smlouvu má ale pouze do konce této sezony. Byl byste rád, kdyby zůstal?

„Smlouvy neřeším, to se ptejte sportovního ředitele. Ale za poslední měsíc a půl si svou výchozí pozici velice zajímavě připravil.“

Přitom to byl dlouho hráč, který laboroval na hraně prvního týmu. Co je teď u něj jinak?

„Nedokážu úplně přesně říct, co všechno se stalo za poslední tři roky. Za mého období je to hráč, který když přijde na hřiště, vždy týmů pomůže. Má samozřejmě i věci, které musí neustále zlepšovat. V koncovce je ale výjimečný. Připomíná mi pana Petráše z Interu. Nebyl moc vidět, ale uměl dávat góly. Matěj tu vlastnost má a proto je pro nás tolik cenný.“

Poprvé od listopadové reprezentační přestávky dostal příležitost od první minuty i kapitán Bořek Dočkal. Jak jste byl s jeho výkonem spokojený?

„Bořek na to, že hrál v poslední době méně, to zvládl dobře. Otázka jeho role je na vedení klubu či sportovního ředitele. Je to věc spíš na březen, jak bude vypadat po zimní přípravě. Cením si ho, je důležitý v kabině. Proti Bohemians potvrdil, že je pan Fotbalista.“

Třemi asistencemi se blýskl Adam Hložek. Je tak nejlepším nahrávačem ligy. Vnímáte, že se jeho role trochu mění? Ještě v minulé sezoně byl platný především nastřílenými góly.

„Přišel jsem až v únoru, nevím, kde přesně nastupoval, asi spíš jako devítka. Měl pak logicky víc příležitostí. Nyní hraje spíš na desítce a ukazuje, jak je silný. Zrychluje hru, připravuje situace pro spoluhráče. Potvrzuje výjimečnost. Vypovídá to o jeho kvalitách.“

Doma jste v lize neprohráli už osmnáct zápasů. To vás musí těšit, že?

„Je to ovlivněné tím, že když přijedou soupeři na Spartu, chovají se jinak, než když hrají v domácím prostředí. Mrzí mě, že u toho nemohou být fanoušci. Zažil jsem tu zápasy, kdy se stadion zaplňoval a byla to obří pomoc. A také chceme hrát fotbal. I venku. Na to možná doplácíme, jelikož soupeři jsou doma vyhecovaní, aktivnější, my chceme dominovat a občas nám to úplně nevychází.“

Gólem a nahrávkou se blýskl Dávid Hancko. Nebudete mít v zimě trochu dilema, zda ho vrátit do stoperské dvojice a nebo podržet na levém bekovi?

„Hanci hraje dobře. Je to hlavně tím, že má přísnou přítelkyni. Když jsem viděl, co se psalo, tak je asi dobře vedený.“ (usmívá se)