Karviná odmítá fámy. Vyhazov? Bolek má oficiálně problém s tříslem

Možná se ty spekulace o víkendu dostaly až k vám, zvlášť poté, co se ve Zlíně v brance Karviné objevil Jiří Ciupa a Petr Bolek nebyl ani na lavičce. „Určitě jde o disciplinární trest a vyřazení z kádru za chybu proti Spartě,“ neslo se veřejností. Podle informací deníku Sport však sedí oficiální verze, kterou trenér Bohumil Páník zmínil na tiskovce: zranění třísla. Potvrdil to sám gólman i ředitel klubu, byť není vyloučeno, že v zimě dojde k velkému třesku v kádru MFK a skončí i Bolek.

Šílený kiks Petra Bolka z utkání proti Spartě (1:2) stále rezonuje. Není se čemu divit, hrubka takového kalibru je opravdu nevysvětlitelná. A logicky přitahuje řeči všeho druhu. I takové, které by do sportovní zásady „fair play“ vůbec patřit neměly, ale bohužel se čas od času objevují...

„Bolek má zranění v tříselné oblasti. Není k dispozici,“ vysvětlil absenci dosavadní jedničky kouč Bohumil Páník. „Ciupa se nám uzdravil a ve Zlíně byl hráčem, na kterého byl spoleh. Měl i dobrou rozehrávku, jsem rád, že ukázal, že máme dalšího gólmana,“ dodal.

Podle informací deníku Sport má Bolek s třísly opravdu problém delší dobu, několik posledních zápasů odchytal se sebezapřením. A to hlavně z toho důvodu, že Ciupa ani Vladimír Neuman, jenž patří do širšího kádru reprezentační jednadvacítky, nebyli zdravotně realizačnímu týmu vůbec k dispozici. Proto kryl Bolkovi šestkrát záda devatenáctiletý Jakub Drobek. A postavit neprověřeného mladíka v boji o záchranu by byl risk.

Zvláštní je pouze načasování. Jinak řečeno: je náhoda, že zrovna v minulém týdnu se Ciupa po delší době uzdravil? „Záleželo hodně na mojí ruce, jestli to s ní půjde, nebo ne. Nakonec to s tejpem šlo, do brány jsem se těšil,“ popisoval Ciupa na webových stránkách MFK.

„Po té chybě a nepříznivých výsledcích jsme čekali, že může přijít změna,“ přiznal Jan Jelínek, trenér Fastavu.

A je druhá náhoda, že Bolek neusedl ani mezi náhradníky? Nebo je něco pravdy na tom, že došlo uvnitř slezského klubu k internímu disciplinárnímu řízení a potrestání za neprofesionální chování?

„Petr žádný disciplinární trest od klubu nedostal, je do konce roku ze zdravotních důvodů mimo,“ reagoval sportovní ředitel Lubomír Vlk.

Z tónu funkcionářova hlasu nicméně bylo znát rozčarování z výsledků a zejména z tabulky, kde se předposlední Teplice vzdálily Karviné už na rozdíl šesti bodů. „V zimě nás, co se týče skládání kádru na jarní část, čeká spousta práce. Změny určitě nevylučuji,“ naznačil.

Zda se blíží ke konci angažmá i sedmatřicetiletý Bolek, ale Vlk neprozradil. Nic takového nezmínil ani brankář.

„Momentálně jsem opravdu zraněný. Nevím, odkud se vzala informace, že jsem vyřazený z kádru, ale už mi ohledně toho volali i známí. Asi to lítalo někde na Facebooku a podobně, že?“ odpověděl v pondělí redakci Bolek.

Na útulném Městském stadionu bude v následujících týdnech rozhodně co řešit, momentálně je jisté jen to, že podzimní derniéra proti Plzni bude opět na Ciupovi.