Další lowcost posila? Plzeň řeší mladého záložníka (18) z Vyškova

Najít nového majitele či strategického partnera do konce roku se už Plzni nepovede. Původní informaci deníku Sport ve středu potvrdil boss Viktorie Adolf Šádek v rozhovoru pro Deník, mediálního partnera klubu. Z toho logicky vyplývá, že klub bude i nadále fungovat v rozpočtovém provizoriu, které jej bude na přestupovém trhu značně limitovat.

I to ostatně Šádek uznal.

„Vypracovali jsme si solidní pozici před jarní částí, na to budeme chtít navázat. A pokud bude šance získat zajímavého hráče za reálných podmínek, pokusím se o to. Nějaké oživení kádr vždycky potřebuje, ale ne za každou cenu,“ uvedl skromně.

Do této strategie zapadá příchod Petra Pejši z třetiligového Loko Vltavín, o kterém deník Sport informoval už minulý týden. Na zisk nejlepšího střelce ČFL by měl stačit milion korun se vším všudy.

A pasuje sem i David Jambor, který na podzim hostoval v druholigovém Vyškově. Patří nicméně Zbrojovce Brno, s kterou udržuje Plzeň dlouhodobě úzké vztahy. A to doslova, Šádek totiž žije s dcerou majitele Zbrojovky Václava Bartoňka.

To vše by mělo případný transfer ulehčit.

„Já ale nemám informaci, že by o Davida nějaký klub projevil zájem. Žádná oficiální nabídka nedorazila,“ říká sportovní ředitel Zbrojovky Tomáš Požár. Vydařený podzim v podání mladšího z bratrů Jamborů (za Vyškov hraje i o čtyři roky starší Dan Jambor) však bývalému funkcionáři Sparty samozřejmě neušel.

„Nastal u něj progres. Bylo vidět, že se David stal důležitým a nosným hráčem, hrál pravidelně, což je v jeho ve věku obdivuhodné,“ míní Požár. „Ve Vyškově mu hostování končí, vrací se k nám jako plnohodnotný hráč prvního týmu. Věřím, že je nachystaný a bude pro nás přínosem,“ vyhlíží už jarní boj o návrat do nejvyšší soutěže.

Vedle Vyškova si Jambor vybudoval na podzim silnou pozici rovněž v reprezentaci do 19 let, ve třech zápasech úspěšné první fáze kvalifikace na mistrovství Evropy proti Kazachstánu, Severnímu Irsku a Dánsku odehrál plný počet minut. Jeho hlavní plusy? Nebojí se zapojit do první rozehrávky v prekérním prostoru, dobře čte hru i distribuuje míče. Navíc umí přitvrdit i být produktivní.

„Jeho největším bonusem je herní mentalita. Je to vítězný typ a nebojí se hrát,“ doplňuje Požár. „Diriguje okolí, je hodně slyšet, vyžívá se v soubojích. Je to typologicky hráč, který by se mohl v naší lize prosadit. Navíc má vytrvalostní schopnosti, když se jde v tréninku na krev, zvládá to jako jeden z nejlepších. To mu umožňuje hrát ve vysoké intenzitě a na velkém prostoru.“

Předvede to osmnáctiletý talent na jaře už v Plzni?