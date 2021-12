Klusáček na hraně. Bohemka potřebuje úspěch, defenziva je pro smích

Den D je tady. Už v sobotu čeká Bohemians letošní ligový epilog s Pardubicemi, který napoví o budoucnosti trenéra „klokanů“ Luďka Klusáčka. Vršovický tým se podzimem protrápil a po osmnácti kolech je dvanáctý, od barážových pozic ho dělí jen čtyři body. Kdyby Bohemians proti Pardubicím nevyhráli, mohli by v Ďolíčku začít hledat nového kouče.

Ta sladká vzpomínka není tak stará. Když loni na jaře skončila dlouhá koronavirová pauza, Bohemians zářili. Díky pěti vítězstvím ze šesti zápasů proklouzli do skupiny o Evropu, kde si zahráli finále, a fanoušci v euforii děkovali i kouči Luďku Klusáčkovi.

Teď je ten samý Klusáček mužem na hraně, se svými chlapci potřebuje v sobotní bitvě dvou namočených týmů porazit Pardubice. Jinak se může docela dobře stát, že se ligové jaro bude hrát bez něj. Nebyl by sám: už minulý týden vyšlo najevo, že po sobotě skončí i asistent Erich Brabec.

Z jejich týmu přestal jít strach a je až pátý od konce. Když se konečně nadechne, napříště hned schytá další facku. Čtyři góly od Baníku a Boleslavi, pět od obou slavných pražských S, šest od Plzně…

„Když narazíme na špičkové soupeře, děláme hrozně moc chyb a nedokážeme vyvinout dostatečný tlak. Ty týmy toho díky kvalitě hráčů dokážou využít, a proto jsou porážky tak vysoké,“ poznamenal Klusáček.

SESTŘIH: Sparta - Bohemians 5:1. Kanonáda na rozloučenou, Pulkrab nasázel hattrick

Do Ďolíčku se vrátil v říjnu 2019 a v první sezoně jej fanoušci milovali. Teď by čím dál větší část zelenobílého národa na lavičce radši viděla někoho jiného. Koho? Volný je například Pavel Hoftych, jenž „klokany“ před lety vrátil do první ligy a pak s nimi byl šestý. U Botiče se na něj dodnes s nostalgií vzpomíná.

Ovšem teď je tu pořád ještě Klusáčkova éra. Zatímco v útoku mají Bohemians solidní konkurenci, takže i třeba exreprezentant Tomáš Necid většinou začíná jako náhradník, defenziva je pro smích.

I kvůli zraněním či koronaviru musí Klusáček při skládání obrany často improvizovat – a na výsledcích je to hodně znát. Dvaačtyřicet inkasovaných gólů znamená smutné ligové prvenství, žádný tým na tom není hůř. A nula? Tu Bohemians udrželi jen dvakrát.

Přemýšlivý trenér s tichým hlasem na podzim hleděl do propasti už několikrát, naposledy ho zachránila přesvědčivá výhra nad Karvinou (3:0). A ještě jedna polehčující okolnost: Bohemians prošli do čtvrtfinále MOL Cupu, byť přes dva druholigové a jednoho třetiligového protivníka.

Ligové partie proti rivalům z nejhorší ligové šestky Klusáčkovým hochům na podzim celkem vycházejí: uhráli v nich lehce přes polovinu dostupných bodů, což může před Pardubicemi povzbudit.

„Na statistiku bych nespoléhal. V první řadě hrajeme za Bohemku a za svoji pověst, potřebujeme se vykoupit za bůra na Spartě,“ říká kapitán Josef Jindřišek. „Před Pardubicemi to pro nás není v rovině, že musíme. V životě musíme jen umřít. Ale chtěli bychom poslední zápas roku zvládnout a mít přes zimu větší klid.“

V takovém případě by mohl mít klid i Klusáček.

Levin v zimě v Bohemians skončí Vladislav Levin (26) v Bohemians po podzimní části skončí. Ruský záložník odmítl s „klokany“ prodloužit smlouvu, která mu vyprší na konci prosince. „Vladovi jsme prodloužení smlouvy nabídli, ale jednání skončilo dřív, než vůbec začalo. Nelze říct, že bychom nenašli společnou řeč při stanovování podmínek. Vlad nám hned sdělil, že se chce vrátit do Ruska za svou rodinou a pokračovat v kariéře tam,“ řekl sportovní ředitel vršovického celku Miroslav Držmíšek.

