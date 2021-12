Kadlec o ambicích Slovácka: Chceme do skupiny o titul a vyhrát pohár

Kapitán dovedl tým ke klidné zimě. A na jaře s ním bude útočit ze čtvrtého místa ještě výš. „Vnímání Slovácka se změnilo. Když by se prohrálo 1:2 s Plzní dřív, bralo by se to jako úspěch. Teď jsme byli naštvaní,“ popisuje stoper Michal Kadlec (37) po podzimní vítězné derniéře s Jabloncem.

S Jabloncem to byl doslova boj, co?

„S fotbalem to nemělo ve druhém poločase skoro nic společného. Furt se hádalo, padalo, spoustu faulů, soubojů, neuznané góly. Bylo to takové hádání se, kdo má větší pravdu. Pro nás dobře, že i VAR nám dal konečně za pravdu a odvolal góly z ofsajdu. Kdyby nebyl, třeba jsme prohráli 2:3. Ale asi každý viděl, že v první půli jsme byli lepší. Dostali jsme gól z jediné situace.“

Tušil jste u obou branek, že byl jeden hráč soupeře v ofsajdu?

„U prvního moc ne, to bylo po autu. U druhého jsem si byl víc jistý. Hráč stál před naším gólmanem. Ptal jsem se pomezního, proč to neviděl a nezvedl. Rozhodčí se dnes spíš spoléhají na VAR. I pro hráče je to složité.

Po podzimu jste čtvrtí. O co vám půjde na jaře?

„To umístění bychom brali všema deseti. Po minulé sezoně si spousta lidí řekla, že byla od nás jedinečná. Tak vysoko už se s námi nepočítalo. Škoda těch posledních pár týdnů. Měli jsme na to, abychom je zvládli lépe a mohli jsme mít ještě víc bodů. Ale když to shrneme, jsme maximálně spokojení. Pořád jsme v domácím poháru. Já říkám, že je potřeba změnit myšlení. I ve Slovácku. Nejde jen o to se zachránit, ale dostat se do skupiny o titul a třeba vyhrát pohár. Aby tady člověk zanechal nějakou stopu a byla trofej.“

Pro každého už jste extrémně nebezpeční, co?

„Bylo vidět, že i Jablonec z nás měl respekt a v prvním poločase bránil. Vydobyli jsme si to. Když už máme tolik bodů, byla by škoda to na jaře prochrupnout a ztratit víc bodů. Budeme do toho šlapat dál. Soupeři vnímají naši práci. Možná jsme se od minulé sezony zase trošku posunuli.“

Václav Jurečka vstřelil deset branek. Pochválíte ho?

„Jsem za Vencu rád. Je typ útočníka, který na sobě pracuje a přidává si. Gólů mohl mít ještě daleko víc. Po Honzovi Klimentovi se hledal útočník. Možná se víc počítalo s Ondrou Šašinkou nebo s Regim (Riginem Ciciliou). Venca si to svojí prací a pílí vybojoval. Dokázal, že góly dávat umí. Trefuje to a doufám, že mu to bude padat i příští rok.“