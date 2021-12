Hradecký gólman po parádě od Hložka: Rozhodl ošklivý gól. Kopl do země

Největší překvapení v sestavě votroků bylo na postu gólmana. Místo Viléma Fendricha si navlékl rukavice Patrik Vízek, během podzimu prakticky nevytížený. Proti Spartě odchytal solidní zápas, ovšem inkasoval smolnou branku po tečované ráně Adama Hložka. „Podle mě si Hložan kopl do země, míč padal rychle dolů a už jsem ho nestihl vyndat,“ litoval momentu z pětasedmdesáté minuty.

Dlouho to vypadalo, že budete bodovat. Jste hodně zklamaní, že rozhodla jedna individuální akce Adama Hložka?

„S výsledkem nemůže být spokojení, protože jsme všichni cítili, že šaháme minimálně po bodu. Sparta nebyla tak nebezpečná, jak si všichni mysleli. Bohužel o naší porážce rozhodl ošklivý gól. Tak to ve fotbale občas je.“

Říkáte ošklivý gól, co se tedy přihodilo, že jste Hložkovi střelu na čáře nezastavil?

„Hlavně jsem ji neviděl přes našeho obránce. Byla tam lehká teč, navíc střela měla hrozně divnou trajektorii a já ji spatřil až na poslední chvíli. Podle mě si Hložan kopl do země, míč padal rychle dolů a už jsem ho nestihl vyndat.“

Od remízy s Teplicemi jste dostal zase do branky. A zrovna na Spartu. Byl jste nervózní?

„Ne, vůbec. Od léta jsem se cítil výborně. Už v přípravě se mně dařilo. Jsem rád, že nějaké starty přišly. Sbírám ligové zkušenosti, ale doufám, že zápasů bude přibývat víc, protože se momentálně v brance cítím fakt dobře. Snad se na jaře dostanu do akce častěji.“

Chápal jste své nasazení jako odměnu za podzimní dřinu?

„Jednoznačně. Snažím se pracovat pořád stejně, trenérům každý den ukazovat, že na to mám. Ač jsme prohráli, byl zápas se Spartou třešničkou na dortu. Druholigové jaro jsem proseděl na tribuně, předtím v zimě jsem musel na operaci. Když si to promítnu zpětně, jsem strašně rád, že jsem se na takový zápas dostal do brány.“

Jak hodnotíte hradecký podzim?

„Pozitivně. Ale vnitřně cítíme, že jsme o nějaké body přišli, byť jich máme celkem dost. Lidé nás plácají po zádech. Jenže ve spoustě remízových zápasů jsme měli na to vyhrát. Doufám, že na jaře ukážeme, že máme ještě na víc a v tabulce se budeme držet pořád nahoře.“

