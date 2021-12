Průvan v Teplicích! Přichází stoper ze Slavie, na odchodu až sedm hráčů

Až sedm hráčů zřejmě opustí Teplice během ledna. V ideálním světě vedení by se číslo mohlo ještě navýšit. Klub nadále nepočítá s Davidem Černým, Karlem Hasilem a Denisem Laňkou. Hostování se hledá pro Matěje Radostu a Josefa Švandu. Brankář Jan Čtvrtečka by se pak měl z hostování stáhnout zpátky do Sparty.

Hledat si nové angažmá by mohl i Pavel Moulis. V minulých sezonách jeden z nejproduktivnějších hráčů „sklářů“. „S Pavlem počítáme, ale pokud na něho přijde zajímavá nabídka, budeme o ní diskutovat,“ vzkázal generální ředitel Rudolf Řepka.

Zvláštním případem je kauza kolem Martina Chlumeckého. Jak jsme před pár dny informovali, 24letý obránce odmítl vyjmout ze smlouvy klauzuli o uvolnění v případě sestupu a Teplice se rozhodly s hráčem rozvázat kontrakt k 31.12. 2021. Znamená to, že se z letní posily stal volný hráč a momentálně si hledá nové angažmá.

Chlumeckého místo na teplické soupisce zaujme Mohamed Tijani, jenž v minulé sezoně hostoval v Liberci a pod trenérem Pavlem Hoftychem předváděl dobré výkony. Naskočil i do několika zápasů v evropských pohárech. Výrazně ho však zabrzdilo vážné zranění kolene, kvůli kterému byl ze hry několik měsíců a nyní se potřebuje rozehrát.

„Tijaniho jsme chtěli už v dřívějších přestupních obdobích, nyní se sice vrací po zranění, ale v závěru podzimu už naplno trénoval a bude se tak moci ihned zapojit do přípravy a do přátelských utkání," uvedl sportovní ředitel Štěpán Vachoušek.

Urostlý stoper z Pobřeží slonoviny však nebude jedinou posilou Severočechů. Trenér Jiří Jarošík by rád navázal spolupráci se starými známými z druholigového Prostějova, kde do září působil.

Podle informací iSport.cz na Stínadla míří brankář Filip Mucha, jenž kvůli prvoligovému angažmá odmítl i velmi zajímavou nabídku z Dukly Praha. V klubu by měl vytvořit tandem s Tomášem Grigarem. Hned vzápětí by ho mohl doplnit útočník Filip Žák, autor šesti branek prostějovského celku v podzimní části FNL.

Na sever Čech si Jarošík plánoval přivést i ofenzivního záložníka Vasila Kušeje, s kterým pracoval v Ústí nad Labem i v Prostějově, ale jednání zatím nedošla do finální fáze.