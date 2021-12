Příhoda o plánech na jaro: Vytáhneme další mladé sudí. Derby odřídí cizinec

V uniklých policejních materiálech se objevila další várka rozhodčích. O jejich případném potrestání bude rozhodovat etická komise. Předpokládá se však, že tresty budou vyneseny a z listiny profesionálních sudích budou škrtnuta další jména. Komise rozhodčích se může dostat do personálních problémů. „Proto jsme vybrali mladé rozhodčí z třetí ligy. Dáme jim co nejdříve šanci,“ říká předseda Radek Příhoda. Na výpomoc ze zahraničí nedojde. Vyjma jednoho zápasu. Derby Sparty se Slavií bude pískat cizinec.

V zimní Tipsport lize projde zátěžovým testem systém kalibrační čáry. Pokud se vše podaří vyladit, v blízké době by mohla být využitelná i pro zápasy nejvyšší soutěže. FAČR dostal levnější nabídku, která se pohybuje řádově do deseti milionů korun. „Fotbalu by to pomohlo,“ kýval hlavou Radek Příhoda, předseda komise rozhodčích. Otázkou je, zda se podaří vyřešit technické složitosti.

Zůstaňme u ostudné kauzy, která hýbe českým fotbalem. Ve spisech figurují další a další rozhodčí. O jejich konci rozhodne etická komise. Tušíte, nakolik se změní listina rozhodčích pro profesionální soutěže?

„Ne, čekáme na závěry etické komise. Nic jiného dělat nemůžeme. Už příští týden je na programu další zasedání, tak se třeba dozvíme nějaký verdikt.“

Do spisu má přístup i FAČR. Nechcete po předsedovi Fouskovi, aby vám poskytl seznam sudích, kteří v odposleších figurují?

„Ne, nic takového. Opravdu vyčkáme na šetření etické komise. Budeme ji plně respektovat.“

Ptáme se proto, zda nemáte obavu, že se dostanete do personální krize?

„Rád bych znal počty lidí, s kterými nemohu počítat. Ideálně co nejdříve. My se však v předstihu na tuto variantu připravujeme a vytáhneme nahoru další mladé rozhodčí. Během podzimu jsme je sledovali v ČFL a MSFL. Jezdili jsme po zápasech, hodnotili jejich výkonnost. Vybrali jsme si nové mladé sudí, kterým dáme co nejdříve šanci. Může jich být až sedm. Uvědomuji si, že proces posunu nahoru hrozně urychlujeme, ale okolnosti nás k tomu nutí. Budeme chtít, aby se noví kluci rychle adaptovali v druhé i v první lize.“

Hrajete si s variantou povolání zahraničních rozhodčích?

„Ano, v komisi jsme tohle téma diskutovali. Této možnosti však zatím využijeme pouze pro derby mezi Spartou a Slavií.“

Ve zveřejněných odposleších figuruje kupříkladu Ondřej Ginzel, či Petr Hocek. Mluvil jste s nimi? Chtěl jste znát jejich pohled na věc?

„Ne, o těchto záležitostech jsem s nimi nemluvil. Nicméně jsme se snažili, aby sudí ze spisů nebyli na konci podzimu nasazováni.“

Příhoda má permanentní důvěru. Sudí v odposleších? Je to na etické komisi, říká Fousek

V policejních spisech je zachycena i pasáž, kdy Roman Berbr plánuje ovlivnění tureckého sudího Cuneyta Cakira před veledůležitým prvním zápasem play off Ligy mistrů v Kluži před dvěma lety. Vyvolalo to reakci ze strany UEFA?

„Ne, nikdo se neozval. Naposledy jsme s UEFA komunikovali kvůli zveřejňování trestů, které jsme po jejím apelu dali do neveřejného režimu.“

Jak jste spokojen s výkony rozhodčích po podzimní části?

„Byly zápasy dobré, byly zápasy horší. I ty, které se nepovedly. Je pořád co zlepšovat. V rozhodcovské branži nebudeme nikdy spokojení.“

Nakolik se vaše předsezonní očekávání protnuly s realitou?

„Jelikož dáváme příležitost mladým rozhodčím, tak se očekává, že na začátku kariéry budou chybovat více. S tím počítáme. Zároveň jsme věděli, že když půjdeme do rizika s talentovanými sudími, chyby přijdou.“

Které zápasy se rozhodčím povedly skvěle odpískat?

„Rozhodně Bohemians s Českými Budějovicemi, které skvěle zvládl Tomáš Klíma. Nebo duel v posledním kole mezi Baníkem a Slavií. V tomto konkrétním utkání jsme šli do risku s nasazením sedmadvacetiletého rozhodčího Dalibora Černého. Před zápasem jsme dostali několik emailů, že takhle to nejde, že nemůžeme tak mladého rozhodčího bez zkušeností dát na nesmírně sledované utkání. My jsme si za tím stáli. Proto mě moc těší, jak to Černý zvládl. Když takových výkonů bude víc, budeme rádi.“

Potěšilo vás, že největší ligové hity – derby, Plzeň se Spartou, či právě duel Baníku se Slavií – rozhodčí ustáli?

„Jasně. Povedlo se to, což mělo vliv i určitý klid. Ovšem pozor, čeká nás jaro, což je složitější část sezony. To víme všichni. Hraje se o titul, o sestup, o poháry… Budu věřit, že se rozhodčím zápasy vyvedou.“

Chystáte pro jarní část soutěže nějaké novinky?

„Začneme dělat online tiskové konference. Bude to otevřená platforma, na kterou se mohou přihlásit média, ale také jakýkoliv fanoušek. Může se podívat, jak sporné momenty vysvětlujeme a klidně nám formou chatu položit otázku. Mám představu, že zhruba deset z nich bychom zodpověděli rovnou v přímém přenosu. Cílem je, aby naše hodnocení a rozbor jednotlivých situací vidělo co nejvíce lidí.“

Během podzimu byli sudí kritizováni, stejně tak některé verdikty komise. Máme to chápat tak, že chcete šířit osvětu?

„Přesně tak. Chceme být maximálně transparentní a přesvědčit širokou veřejnost, že máme správný pohled na věc. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že rozhodčí chybuje a chybovat bude. Tak to prostě je.“

Blíží se doba, kdy bude v lize využita technologie kalibrační čáry?

„Obdrželi jsme nabídku, která je poměrně přijatelná a během zimního Tipsport Cupu budeme kalibrační čáru testovat. Detailně jsme vše diskutovali se šéfem projektu Tomášem Bártou. Udělá všechno proto, aby se technologie otestovala. Pokud zjistíme, že vše funguje, budeme tlačit na to, abychom měli možnost pracovat co nejdříve. Fotbalu by to pomohlo.“

Co znamená přijatelná cenová hladina?

„V jednotkách milionů korun. Ovšem v tuhle chvíli netušíme, zda tato technologie bude kompatibilní s televizní technikou. Jde o odborné věci.“

Co také zaznělo

Pechanec skončil

Jeden z nejzkušenějších českých rozhodčích, který byl navíc ukotvený na mezinárodní listině, po podzimu sekl s kariérou. Ondřej Pechanec své rozhodnutí odůvodnil „celkovou vyčerpaností z fotbalového prostředí“. Končí v pětatřiceti letech, v lize působil osm sezon a odpískal 102 utkání. „Ondřej byl rozhodčím dvaadvacet let, chtěl bych mu poděkovat, na place strávil kus života. Stopa po něm zůstala. Jeho rozhodnutí respektujeme,“ řekl Radek Příhoda. Jeho komisi nyní čeká zaplnění prázdného místa na mezinárodní listině.

Nižší počet faulů

Komise si vyžádala od společnosti InStat data z podzimu a uplynulých dvou sezon. Primárně se zajímala o počet faulů v jednotlivých utkáních FORTUNA:LIGY. I proto, že se po sudích chtělo, aby se snažili držet poněkud volnějšího metru z letošního mistrovství Evropy. Statistiky potvrdily, že se faulů pískalo opravdu méně. Jestliže v ročníku 2019/20 bylo v průměru nedovolených zákroků 15,74 na zápas, o sezonu později 15,73, tak za podzim se číslo smrsklo o více než dva procentní body na 13,54.

V odposleších nebudeme

Během středečního setkání s médii si komise pochvalovala, že kluby nevnímají tendenčnost řízení zápasů. Tak se měly vyjádřit v průběhu sezony během ligového grémia. „To je pro nás zásadní, jaro je ale těžší částí sezony. Konkurenci musíme zvýšit,“ řekl člen komise Libor Kovařík. „Chceme, aby rozhodčí postupovali na základně kvality, nastavit zdravé principy, ale to je práce na roky. U nás však máte jistotu, že pokud za pár let zase něco nastane, tak my v odposleších rozhodně nebudeme.“