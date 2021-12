Anketa redaktorů Sportu: hráčem podzimu Mandous, trenérem Koubek

Ondřej Škvor

Nejlepší hráč: Aleš Mandous (Slavia)

Zaskočil za chybujícího Koláře a zpátky ho nepustil. Nebýt jeho, Slavia by možná po podzimu neseděla na vrcholu. A může se zlepšovat.

Nejlepší trenér: Martin Svědík (Slovácko)

Škoda podzimního finále, to Slovácku nevyšlo. Ale jeho trenér ukázal, že i bez úplných hvězd se dá složit fungující tým. Bez ohledu na to, kolik je hráčům roků. Zápas proti Spartě, to byla paráda.

Nejlepší cizinec: Ewerton (Mladá Boleslav)

Šest gólů, pět asistencí, to se počítá. Ale nejenom to. Čtyřiadvacetiletý Brazilec se v novém klubu chytil.

Nejlepší posila: Jakub Pešek (Sparta)

Do Vrbova herního plánu se hodí, a proto do něj zapadl. Rychlé křídlo s dobrou technikou a slušnými čísly: 6+6, to zní dobře.

Objev sezony: Fortune Bassey (České Budějovice)

Devět gólů, z toho některé výstavní. Rychlost, přesto klid v zakončení. Hlavně jeho one man show proti Slovácku zůstává v hlavě. Nigerijec možná na jihu nezůstane.

Nejlepší zápas: Baník–Slavia 3:3 (19. kolo)

Všichni víme, že to stálo za to. Zvraty oběma směry, penalty do sítě i do gólmana, červené na jednu stranu. A k tomu fotbal, který bavil. A pak že to nejde.

SESTŘIH: Baník - Slavia 3:3. Infarktová bitva bez vítěze, hosté dohrávali v devíti

Sestava podzimu Ondřeje Škvora • Foto Sport

Štěpán Filípek

Nejlepší hráč: Jakub Pešek (Sparta)

Slavia zaváhala, Sparta se zase jednou trefila. I bez pořádné dovolené, kdy jen tak tak stihl svatbu, výtečně zapadl. Byl produktivní (6+6), jeden čas dokonce nejvíc ze všech ligových hráčů. Uplatnil se i v reprezentaci.

Nejlepší trenér: Miroslav Koubek (Hradec Králové)

Trpišovský zvládl krizové období, Svědík těží z koncepční práce, Bílek překvapil… Vítězí u mě ale parádní comeback nejstaršího trenéra v lize. Taktika, kondice, práce s nikoli hvězdným kádrem, s nováčkem 7. místo. Víc netřeba…

Nejlepší cizinec: Jean-David Beauguel (Plzeň)

S Václavem Jurečkou nejlepší střelec ligy (10 gólů). Přitom nečekal v šestnáctce, stahoval se a pomáhal týmu při přechodu do útoku. Navíc Plzeň je výrazně defenzivněji založená, takže to měl v této sezoně těžší.

Nejlepší posila: Aleš Mandous (Slavia)

To jsou paradoxy! Přišel jako dvojka, která měla čekat na odchod Ondřeje Koláře. Jenže nečekaně musel do brány – a už v ní zůstal. Výrazně pomohl obraně sehrávající se za pochodu, jistý při hře nohama, sérii bez inkasovaného gólu dotáhl na 724 minut.

Objev sezony: Fortune Bassey (Č. Budějovice)

Kde se vzal, tu se vzal? Ba ne, nespadl z Marsu, ale v téhle sezoně opravdu prorazil. Díky rychlosti a pohotovosti nasázel hned devět gólů. Těsně u mě vyhrál před Aihamem Ousouem, opravdu mě překvapil Václav Jurečka.

Nejlepší zápas: Baník-Slavia 3:3 (19. kolo)

To nejlepší na konec. Skvělá tečka za podzimem: první poločas v moci chytré Slavie, chytré ostravské protitahy o přestávce, dramatické osobní příběhy (Almási, Oscar, Holeš, Kuchta), napětí, pointa s neproměněnou penaltou. Škoda že nemohlo být plno!

Sestava podzimu Štěpána Filípka • Foto Sport

Jan Podroužek

Nejlepší hráč: Jan Kuchta (Slavia)

Je mezi čtyřmi nejlepšími střelci s devíti zásahy, a k tomu dvě asistence ho řadí taky do top sedmičky nejproduktivnějších hráčů. A se svou Slavií maže za dalším titulem, to je kombinace jak ušitá na hráče podzimu.

Nejlepší trenér: Michal Bílek (Plzeň)

Po zásluze by tenhle titul patřil Jindřichu Trpišovskému, který mete za čtvrtým titulem v řadě, poklona i Martinu Svědíkovi do Slovácka za další pěknou jízdu. Michal Bílek ale vyždímal ze své Plzně snad víc, než se čekalo, jen bod zaostává za lídrem Slavií.

Nejlepší cizinec: Jean-David Beauguel (Plzeň)

Kopněte to na něj a běžte se radovat. Plzeň má ve svém mužstvu vyčnívající pilíř, který ji vystřílel nejedno podzimní vítězství, s deseti brankami je společně s Václavem Jurečkou ze Slovácka nejlepší střelec, řadí se i k vůbec nejproduktivnějším hráčům.

Nejlepší posila: Aiham Ousou (Slavia)

Nabízí se sparťan Jakub Pešek, ještě o kousek výš ale řadím švédského stopera, který se dokázal v průběhu podzimu znatelně zlepšit a pomoci týmu k podzimnímu prvenství. Rychle se stal spolehlivým hráčem, má obrovský potenciál.

Objev sezony: Fortune Bassey (České Budějovice)

První ligu v Dynamu si vyzkoušel nárazově už na podzim 2020, až teď ale dostal větší prostor a využil ho. S devíti zásahy patří mezi čtyři nejlepší střelce ligy, v zimě na něj dost možná čeká velký přestup.

Nejlepší zápas: Baník-Slavia 3:3 (19. kolo)

To nevymyslíš. Nenapodobitelná překotná zápletka, kdy hosté ztratili dvougólový náskok, načež vyrovnali ve dvojnásobném oslabení a přežili penaltu v nastavení. Strhující podívaná, které k úplné dokonalosti chyběla už jen lepší divácká kulisa.

Sestava podzimu Jana Podroužka • Foto Sport

Radek Špryňar

Nejlepší hráč: Václav Jurečka (Slovácko)

Ze všech ligových hráčů udělal největší progres. Nasázel deset branek, stála na něm ofenziva Slovácka. Brutálně tvrdou prací nahrazuje menší míru talentu. Pro takové profíky mám slabost.

Nejlepší trenér: Miroslav Koubek (Hradec Králové)

Tři roky byl mimo branži. Návrat se nepředpokládal. Jenže v Hradci si usmysleli, že čerstvého sedmdesátníka chtějí stůj co stůj k mužstvu. Odborník kývl a na podzim odvedl úžasnou práci.

Nejlepší cizinec: Jean-David Beauguel (Plzeň)

Pro Viktorii má vytáhlý Francouz enormní důležitost. Nebýt jeho deseti branek, Plzeň by rozhodně nefuněla za krk vedoucí Slavii. V klubu se musí modlit, aby se nezranil. Náhradu totiž nevidím.

Nejlepší posila: Aiham Ousou (Slavia)

Do rozbouřené řeky spadl kapitán švédského národního týmu do 21 let střemhlav. Chvíli to vypadalo, že se naloká a už nevyplave. Mýlka. Nálepku Pata ze sebe strhnul. V druhé polovině ročníku byl fantastický.

Objev sezony: Fortune Bassey (České Budějovice)

Vzpomínám si, jak přijel zkraje sezony do Plzně a excelentním výkonem mně vyrazil dech. Nedivím se, že urostlý Nigerijec došel až na sympatickou kótu devíti branek. Kluby, perte se o něj!

Nejlepší zápas: Baník–Slavia 3:3 (19. kolo)

To si takhle jednou za sezonu sednete k fotbalu, v první minutě otevřete pusu a zavřete ji, až kus hodný Národního divadla skončí. Tleskám oběma týmům. Takové mače prostě chci.

Sestava podzimu Radka Špryňara • Foto Sport

Jakub Dvořák

Nejlepší hráč: Adam Hložek (Sparta)

Alexander Bah i Jean-David Beaguel prominou. Hložek neustále roste. V minulé sezoně jsme ho znali jako střelce, dnes je na oplátku nejlepší asistent. V celkovém součtu nejproduktivnější hráč ligy.

Nejlepší trenér: Jindřich Trpišovský (Slavia)

Letní bolesti zažehnal a Slavia už opět drží první místo v lize. Jestliže v předchozích letech nikdo nepochyboval o jeho nadvládě, díky těsným rozestupům ho může na jaře sesadit třeba Pavel Vrba.

Nejlepší cizinec: Jean-David Beauguel (Plzeň)

Drží si standard. Mít o pár let míň, střelila by jej Viktoria za ranec milionů do zahraničí. Místo toho se ale nejlepší střelec ligy zdráhá pokračovat v klubu a myslí na úprk. Škoda. Pro ligu to bude ztráta.

Nejlepší posila: Jakub Pešek (Sparta)

Rudá peruť s jeho příchodem výrazně ožila. S návratem odchovance udělali Letenští terno. Jedno z nejlepších křídel ligy válí a během podzimu si i uzmulo místo v základní sestavě reprezentace.

Objev sezony: Fortune Bassey (České Budějovice)

Tank z jihu udivuje. Je silný, rychlý, dravý, umí kombinovat, zakončit hlavou, šikovně obejít soupeře a narýsovat gólovku. Ideální materiál pro ligovou vrchnost.

Nejlepší zápas: Baník–Slavia 3:3 (19. kolo)

Ač to napětí většina z nás nasávala jen u televizních obrazovek, nikoho nenechal závěrečný šlágr klidným. Reklama na fotbal, a až na pár výjimek, i skvělý výkon sudího. Jen škoda chabé divácké kulisy.

Sestava podzimu Jakuba Dvořáka • Foto Sport

Pavel Hartman

Nejlepší hráč: Aleš Mandous (Slavia)

Že by Slavia byla poloviční bez Ondřeje Koláře v bráně? Posila z Olomouce na to dala zapomenout. Konstruktivní rozehrávka, čtení hry, hra oběma nohama - to vše ji zdobí. A samozřejmě umí chytat rukama.

Nejlepší trenér: Martin Svědík (Slovácko)

Je důkazem toho, že ve fotbale nerozhodují peníze, ale odbornost. Stejně jako na svých předešlých štacích nahustil do mužstva náročný týmový presink. K jeho majstrštykům patří, že zlepšil veterána Milana Petrželu.

Nejlepší cizinec: Fortune Bassey (Budějovice)

Disponuje elastickými svaly, výbušnou sílou, má v sobě přímočarost, drzost, techniku i slušnou koncovku. To jsou základy, na kterých se dá stavět kariéra. A nejen v české nejvyšší soutěži. Kam to dotáhne, rozhodne jeho charakter.

Nejlepší posila: Ivan Schranz (Slavia)

Trpišovského běhavý fotbal mu sedí a jeho hra naopak prospívá týmu. Hráč s permanentními náběhy za obranu se cení. A když přidá 7 gólů v lize a skvostnou postupovou trefu v Konferenční lize, není co řešit.

Objev podzimu: Yira Sor (Baník Ostrava)

V moderním fotbale nemá nikdo bez rychlosti nárok a tenhle ofenzivní hráč z Nigérie je expres na druhou. Přesvědčila se o tom čerstvě i Slavia. Jakmile fofrník naskočil do druhé půle, těžko ho naháněla. I proto Baník převedl zvrat.

Nejlepší zápas: Baník–Slavia 3:3 (19. kolo)

Zápas podzimu to nebyl z hlediska kvality, protože trenéři na obou stranách měli, co vytýkat, ale z pohledu dramatičnosti a divácké atraktivity. Druhá půle byla jedním velkým vodopádem dramatických momentů.

Sestava podzimu Pavla Hartmana • Foto Sport

Jakub Konečný

Nejlepší hráč: Aleš Mandous (Slavia)

Povedlo se mu plnohodnotně nahradit Ondřeje Koláře, což mnozí považovali za nemožné. Fotbal gólmanovi se zajímavým i těžkým příběhem vrací, co mu v posledních letech s pokorou dal. Sedm nul ve 12 startech je skvělá vizitka.

Nejlepší trenér: Miroslav Koubek (Hradec Králové)

Nenechal se uchlácholit slušným vstupem do soutěže a tým až v jejím průběhu přešil do rozestavení 3-4-3, které hráčům typologicky skvěle sedí. Nováček porazil doma Plzeň a troufal si i na Spartu, to není vůbec málo.

Nejlepší cizinec: Alexander Bah (Slavia)

Takhle má vypadat import ze Skandinávie! Dánský pravý bek nebo křídelník působí dojmem, že je ve Slavii už dlouho, přitom přišel teprve před rokem. Jeden z klíčových hráčů týmu, který bude mít na jaře maximální ambice.

Nejlepší posila: Jakub Pešek (Sparta)

Svou rychlostí a produktivitou posunul Spartu na vyšší level, navíc nepotřeboval žádný čas na aklimatizaci. Jak je pro tým důležitý, se poznalo během jeho zranění, družina Pavla Vrby okamžitě ztratila jiskru.

Objev sezony: Daniel Samek (Slavia)

Původem stoper dostal šanci ve středu pole – a naložil s ní náramně. Tři góly a čtyři asistence v sedmnácti letech, toho si všimnou i za hranicemi. Dobře se uvedl také David Jurásek v Mladé Boleslavi.

Nejlepší zápas: Baník-Plzeň 2:2 (15. kolo)

Ze zápasů, které jsem viděl, byl nejdramatičtější duel Plzně v Ostravě. Hosté nastoupili s Tomášem Chorým na stoperu a dlouho jim vše hrálo do karet, ale Baník se nepoložil a díky střídajícím hráčům aspoň zaslouženě vyrovnal.

SESTŘIH: Baník - Plzeň 2:2. Bláznivý duel i kontroverze. Klíma a Sor odvrátili porážku

Sestava podzimu Jakuba Konečného • Foto Sport

Michal Koštuřík

Nejlepší hráč: Jean-David Beauguel (Plzeň)

Nejde jen o jeho deset gólů. Spíš obecně důležitost pro tým. Bez francouzského útočníka by Plzeň nenaháněla vedoucí Slavii. Zdravý Beauguel je třída, platný ve vápně i hluboko v poli.

Nejlepší trenér: Martin Svědík (Slovácko)

Ve Slovácku dělá práci, která mu zajistí v regionu nesmrtelnost. Žádný ústup ze slávy po čtvrtém místě nedopustil. Mužstvo přes léto vyladil ještě lépe, posunul ho herně a klidně s ním mohl být i výš.

Nejlepší cizinec: Jean-David Beauguel (Plzeň)

Nejlepší hráč a tím pádem i nej cizinec. Beauguel dozrál v bojovníka za práva lidí černé pleti i ve všestranného útočníka. Stejně jako předtím ve Zlíně funguje symbióza s koučem Michalem Bílek.

Nejlepší posila: Aleš Mandous (Slavia)

Do brány se měl dostat dřív než po mnoha chybách průměrného Ondřeje Koláře. Když konečně přišla šance, rychle prokázal, že může dělat ve Slavii jedničku. Bez velkých přehmatů.

Objev sezony: Ladislav Almási (Ostrava)

Pořád je mu dvaadvacet, to je na tom nejlepší…Slovenský čahoun měl na ofenzivu Baníku blahodárný vliv. Dva metry výšky, přitom žádné kopyto. A bude se zlepšovat.

Nejlepší zápas: Baník–Slavia 3:3 (19. kolo)

Kdo vybere jiný zápas, už byl asi minulý víkend na dovolené. Podzimní finále ve Vítkovicích strhlo všechny, i nestranné fanoušky. Úžasný zápas měl vše kromě plného stadionu.

Sestava podzimu Michala Koštuříka • Foto Sport

Michal Kvasnica

Nejlepší hráč: Nicolae Stanciu (Slavia)

Rumunův standard je tak vysoký, že veřejnost bere výborné výkony slávistické opory za samozřejmost. Je to důkaz toho, že Stanciu v FORTUNA:LIZE nemá co dělat. Má na lepší soutěž.

Nejlepší trenér: Miroslav Koubek (Hradec Králové)

Kdekdo namítne: nováček jen fauluje. Ano, duely bývají dost rozkouskované, ale sedmé místo a 25 bodů? To je známka perfektní organizace hry, taktické dokonalosti a kondiční připravenosti. Bravo.

Nejlepší cizinec: Fortune Bassey (Č. Budějovice)

Upřímně – znali jste tohoto Nigerijce do srpnového zápasu s Baníkem, z jehož obránců si dělal legraci a poprvé v české soutěži skóroval? Nyní už každý ví: rychlost, síla, technika. Top útočník.

České Budějovice - Baník: Dynamo je zpátky ve hře, ke gólu se protančil Bassey

Nejlepší posila: Aiham Ousou (Slavia)

Švédův poměr cena/výkon/další potenciální zhodnocení je neskutečný. Slavia opět potvrdila, že v tuzemsku nemá nikdo tak dobrý skauting a tak kvalitní trenéry, kteří hráče raketově zlepšují.

Objev sezony: David Tkáč (Zlín)

V květnu nakoukl do áčka Zlína, v této sezoně už mančaft táhne. V devatenácti letech, panečku. Šikovný záložník, který dal pět gólů, je bezesporu jedním z nejpříjemnějších překvapení půlroku.

Nejlepší zápas: Baník-Slavia 3:3 (19. kolo)

Nejlepší tečka za podzimem, která bude ještě dlouho rezonovat. Krásné góly, obrat, vyloučení, zápletka, drama do poslední vteřiny... Jaká škoda, že do Vítkovic nemohl dorazit plný stadion!

Sestava podzimu Michala Kvasnici • Foto Sport

Jan Malý

Nejlepší hráč: Alexander Bah (Slavia)

Rychlé nohy, velká výdrž, slušná technika. Avatar z Edenu. Dánský legionář se ve Slavii skvěle adaptoval, zařadil se mezi lídry. Je schopný rozhodnout zápas a připraven na přestup dál.

Nejlepší trenér: Martin Svědík (Slovácko)

Bublina ze Slovácka nesplaskla, dobře seštelovaný tým z Uherského Hradiště výkony z minulé sezony ještě povýšil. Minulá sezona fakt náhoda nebyla. Náročný trenér zkušený soubor umně kočíruje.

Nejlepší cizinec: Alexander Bah (Slavia)

Adeptů by bylo víc, ale jelikož je pro mě rodák z dánského Arslevu nejlepším hráčem podzimu, volím ho i v této kategorii. Českou ligu obohacuje schopnostmi, kterými jen tak někdo nedisponuje.

Nejlepší posila: Aleš Mandous (Slavia)

Že je nemožné nahradit Ondřeje Koláře? Kdepak, mýlka. Novicovi z Olomouce se to povedlo fantasticky. Příležitost si musel vyčekat, ale spolehlivými výkony si vydobyl jasnou pozici v bráně Slavie.

Pardubice - Slavia: Nová sešívaná jednička září! Mandous vychytal penaltu Jeřábka Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Objev sezony: Václav Jurečka (Slovácko)

Ať hodí kamenem ten, kdo před sezonou predikoval, že pracant ze Slovácka nasází na podzim nejvíc gólů. Branky Klimenta nechybí, sympatický celek našel nového šutéra, jenž je nečekanou ozdobou ligy.

Nejlepší zápas: Baník–Slavia 3:3 (19. kolo)

Reklama na ligu. Zápas, který by se zaskvěl i v daleko prestižnějších soutěžích. Divoký průběh, velké zvraty, několik zápletek a neskutečně dramatické rozuzlení. Co chcete víc?

Sestava podzimu Jana Malého • Foto Sport

MARTIN MLS

Nejlepší hráč: Adam Hložek (Sparta)

Čekají se od něj zázraky, ale nezapomínejte, že je mu pořád teprve devatenáct. Pět gólů a deset asistencí je po podzimu báječná vizitka. A hlavně: byla by bez něj Sparta tam, kde je?

Nejlepší trenér: Miroslav Koubek (Hradec Králové)

Jako expert deníku Sport byl vždycky skvěle připravený – a stejný je i jako velitel svěžího nováčka. Hráčům pomohl s etablováním v lize a s Hradcem se senzačně dlouho držel v elitní šestce.

Nejlepší cizinec: Nicolae Stanciu (Slavia)

Budějovický démon Fortune Bassey nebo nejlepší spolustřelec ligy Jean-David Beauguel z Plzně prominou, výš řadím rumunského lídra Slavie. Proč? Když se dobře vyspí, nemá v lize konkurenci.

Nejlepší posila: Jakub Pešek (Sparta)

Takhle nějak vypadá přestupový jackpot. Čiperný křídelník se na Letné nepotřeboval dlouho rozkoukávat, čísla mu rychle letěla nahoru. Škoda zranění, jediné kaňky na povedeném podzimu.

Objev sezony: Aiham Ousou (Slavia)

Aiham kdo? Z rodného Švédska přišel jako nepopsaný list, ale po podzimu šikovného stopera znají všichni. Nezvládl derby na Spartě, ovšem pak slávistům pomohl k sérii sedmi zápasů s nulou.

Nejlepší zápas: Baník–Slavia 3:3 (19. kolo)

Líbila se mi zářijová přestřelka Boleslavi se Slováckem (3:5), při které jsem nestíhal zapisovat góly, ale víc mě nadchl podzimní epilog ve Vítkovicích. Zápletky, zajímavé příběhy a excelentní sudí.

Sestava podzimu Martina Mlsa • Foto Sport

SUMÁŘ HLASOVÁNÍ

Nejlepší hráč

Aleš Mandous (Slavia) 3 hlasy

Adam Hložek (Sparta) 2

Alexander Bah (Slavia) 1

Jan Kuchta (Slavia) 1

Nicolae Stanciu (Slavia) 1

Jean-David Beauguel (Plzeň) 1

Jakub Pešek (Sparta) 1

Václav Jurečka (Slovácko) 1

Nejlepší trenér

Miroslav Koubek (Hradec Králové) 5

Martin Svědík (Slovácko) 4

Jindřich Trpišovský (Slavia) 1

Michal Bílek (Plzeň) 1

Nejlepší cizinec

Jean-David Beauguel (Plzeň) 5

Alexander Bah (Slavia) 2

Fortune Bassey (Č. Budějovice) 2

Nicolae Stanciu (Slavia) 1

Ewerton (Ml. Boleslav) 1

Nejlepší posila

Aiham Ousou (Slavia) 4

Aleš Mandous (Slavia) 3

Jakub Pešek (Sparta) 3

Ivan Schranz (Slavia) 1

Objev sezony

Fortune Bassey (Č. Budějovice) 5

Aiham Ousou (Slavia) 1

Daniel Samek (Slavia) 1

Václav Jurečka (Slovácko) 1

Ladislav Almási (Baník) 1

Yira Sor (Baník) 1

David Tkáč (Zlín) 1

Nejlepší zápas

Baník–Slavia 3:3 (19. kolo) 10

Plzeň–Baník 2:2 (15. kolo) 1