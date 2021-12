Rána pro Plzeň (i Vltavín). Pejša se zranil, přestup navíc nebyl dotažen

Problém na druhou. Petr Pejša, očekávaná první zimní posila Viktorie Plzeň, si v nejbližších měsících fotbal kvůli přetrženému zkříženému vazu v koleni nezahraje. Zranění navíc čtyřiadvacetiletý útočník třetiligového Loko Vltavín utrpěl, aniž by byl jeho přestup do druhého týmu FORTUNA:LIGY formálně dotažen. „Je to v jednání,“ potvrzuje šéf Vltavínu Josef Neuberg, že hráč i klub se ocitli v mimořádně prekérní situaci.

Měl za sebou podzim snů. Čtyřiadvacetiletý Petr Pejša nastřílel v patnácti podzimních utkáních ČFL 21 branek, gólově se prosadil i v MOL Cupu proti Baníku Ostrava. Řekl si tak o přestup do Plzně, stály o něj však i Dukla a Slavia, která ho ale nejprve chtěla přesadit do druholigové Vlašimi.

Jenže z životního kroku minimálně pro jaro sejde. Pejša totiž před několika dny utrpěl poranění zkříženého vazu v koleni, což automaticky znamená stop minimálně na osm měsíců.

„Je to pro Petra obrovsky krutý, celý život o to bojoval. Co teď prožívá, je nepředstavitelný,“ říká dobře informovaný zdroj z hráčova okolí. A zároveň vyvrací, že by Pejša přišel k úhoně při tréninku s týmem Viktorie. „Udělal si to sám, když si byl zaběhat,“ tvrdí.

Další nepříznivou okolností pro Pejšu i Loko Vltavín je, že přestup do Doosan Areny dosud nebyl formálně dotažen. Záleží tak nyní na Viktorii, zda bude i nadále stát o hráče, který bude minimálně pro jaro nepoužitelný.

„Lidé z Plzně se k Petrovi chovají se velice dobře. Pečují o něj,“ ubezpečuje nicméně hráčův blízký.

„Řešíme s Viktorií, co dál. Je to v jednání,“ říká k tomu Josef Neuberg, šéf Loko Vltavín.

Plzeň zatím celou situaci nijak nekomentovala. Na marodce má už se stejným zraněním stopera Václava Míku a záložníka Ondřeje Pachlopníka.