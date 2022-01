Změny ve Slovácku: Navrátil se vrací domů, nový brankář, co opory?

Bez Jana Navrátila bude Slovácko na jaře útočit na evropské poháry. Jednatřicetiletý záložník se podle informací deníku Sport dohodl na smlouvě s Olomoucí. Do mateřského klubu se vrací po šesti letech. „Během pondělí by mělo být jasněji,“ uvedl v neděli Navrátil, jemuž u čtvrtého celku FORTUNA:LIGY doběhl na konci roku kontrakt. Dohoda se Sigmou už je jen formalitou.

Před Vánoci to vypadalo, že se Jan Navrátil s Olomoucí nedomluví. Obě strany se rozcházely v názoru na výši hráčova platu. Mezi Štědrým dnem a Silvestrem však nalezly společnou řeč a comebacku hbitého křídelníka, jenž z Hané pět sezon dojížděl do Uherského Hradiště, nic nebrání. Dnes by měl ještě trénovat individuálně, od úterý už nejspíš s Jílkovým týmem. Přímou náhradu za něj si Slovácko nechystá pořídit.

Byť Navrátil ve druhé polovině podzimu ztratil i kvůli zdravotním problémům pevné místo v základu a většinou dostřídával, pro tým byl platný. Klub měl zájem končící smlouvu prodloužit, ovšem Sigma nakonec vyvinula větší aktivitu. Její odchovanec jí dal přednost i kvůli cestování, které ho vyčerpávalo. Za Olomouc nastupoval naposledy v ročníku 2015/2016, v němž nastřílel pět branek, na čtyři přihrál a získal angažmá v Liberci.

Po půlroce však přestoupil do Slovácka, kde odehrál za pět let 146 utkání a dal 6 gólů. Vždy patřil do užšího kádru, jenže brzdila ho nízká produktivita. To platilo i na podzim, kdy za patnáct startů ani jednou neskóroval a připsal si jednu asistenci. Na jeho pozici začal dostávat víc prostoru Daniel Holzer, posila z Baníku, či mladý reprezentant do 21 let Michal Kohút. Přesto si ho kouč Martin Svědík přál udržet. Nepovedlo se.

Změny se dotknou i brankářské pozice. Novou dvojkou za libereckým hostem Filipem Nguyenem bude na jaře odchovanec Tomáš Fryšták (34), který v této sezoně odchytal tři zápasy za slovenský Trenčín. Dříve působil v Bohemians, v Českých Budějovicích, Čáslavi, Táborsku, Sezimově Ústí, Sokolově a v Senici. Dosavadní náhradník Pavol Bajza by měl pomoct se záchranou Karviné.

Odchází rovněž středopolař Daniel Mareček (22), který se těžko prosazoval do základní sestavy. Na podzim zasáhl odchovanec pražské Sparty do osmi utkání, jednou skóroval. Teď posílí Bohemians. Ve Slovácku působil od února 2020. Celkem absolvoval jen devatenáct utkání. Ve středu hřiště se nedostal přes konkurenci Marka Havlíka, Lukáše Sadílka a Vlastimila Daníčka. U „klokanů“ věří ve větší vytížení. Jinde by měl dohrát ročník i levý bek Josef Divíšek (31).

Dobré zprávy? Podle všeho zůstane stoper Stanislav Hofmann, jenž byl už v létě blízko štaci v zahraničí. Teď jeho transfer žhavý není, sezonu téměř jistě dokončí v Uherském Hradišti. Stejně jako Marek Havlík, jemuž dobíhá smlouva a jedná se o nové. Tu už podepsal desetigólový útočník Václav Jurečka. Vyžádal si do ní klauzuli, za jakou částku bude moct odejít v budoucnu za lepším. Do ostravského Baníku, který o něj projevil zájem, to však nyní určitě nebude. Po životní sezoně, k níž rezolutně nakročil, bude rodák z Opavy spíš čekat na laso z ciziny.

Slovácko dnes začne kondičními testy zimní přípravu, v jejímž rámci odjede 18. ledna na soustředění do chorvatského Umagu. Stejně jako před rokem. „Jedeme do stejného prostředí, takže víme, co nás tam čeká. V Chorvatsku odehrajeme rovněž generálku na ligu,“ přiblížil sportovní ředitel Veliče Šumulikoski. V plánu jsou tři přípravné duely – s Rijekou (21. ledna), Olympií Lublaň (25.) a Domžale (28.).