Překvapivý zvrat: Sparta si stahuje Lischku! Jaké varianty má teď Baník?

Roční hostování s opcí, na jejíž uplatnění (cca 15 milionů korun) je čas zhruba do konce dubna 2022. Tak zněla letní dohoda Baníku a Sparty o výpůjčce stopera Davida Lischky, jenž se na podzim vrátil do výborné formy a vytvořil s Jaroslavem Svozilem spolehlivě fungující pár.

Krátce před pondělním startem zimní přípravy však musí pátý celek FORTUNA:LIGY, jehož jasnou ambicí jsou evropské poháry, které by během výroční sezony (100 let) potěšily fanoušky, řešit nečekanou nepříjemnost.

Lischka totiž v pondělí na Bazalech nebude, v týdnu se vrátí na Letnou. A šťastný z toho není...

„Sparta tuto možnost na konci minulého roku uplatnila,“ shoduje se několik zdrojů iSport.cz.

Jde o relativně překvapivou záležitost, neboť ve středu obrany ACS personální trable nemá, navíc s odchovancem Slezanů dlouhodobě nepočítá. I proto jeho jméno padalo o Vánocích v souvislosti s možným transferem Yiry Sora do Prahy jakožto hráčem na výměnu. O Nigerijce se nicméně zajímá i Slavia...

Na Letné sice pomalu končí Lukáš Štetina, ale do přípravy by se měl již zapojit uzdravený Ondřej Čelůstka a v průběhu ledna i Dávid Hancko. Plus se počítá s talentovaným Martinem Vitíkem, který by měl dostávat větší minutáž. Zahrneme-li i Filipa Panáka, jenž nedávno prodloužil kontrakt, má kouč Pavel Vrba z čeho vybírat.

Na druhou stranu Sparta může těžit z vydařeného Lischkova podzimu. Mladý stoper ve Slezsku herně výrazně pookřál a není vyloučeno, že na něj během ledna přijde zajímavá nabídka ze zahraničí, ze které by mohl letenský klub ekonomicky profitovat. Podzimní forma stopera navíc nahrává i variantě, že by se Lischka mohl na jaře hodit rovněž Vrbovi.

V trochu jiné situaci je rázem Ondřej Smetana. Lischka byl jakožto levák jasnou volbou do sestavy, výborně nahradil Patrizia Stronatiho a přinesl ostravskému způsobu hry spoustu jiných pozitiv.

Kdo by tedy konstruktivního obránce mohl nahradit?

V kádru je kromě Svozila ještě Jakub Pokorný a odchovanec Jaroslav Harušťák, brzy se snad do plné zátěže po operaci kolene zapojí už i šikovný mladík Ondřej Kukučka. A přestože na pozici levého stopera může alternovat i zkušený Jiří Fleišman, dívá se Baník nějakou dobu po variantách odjinud.

O zájmu o jihlavského Karla Pojezného, českého reprezentanta do 20 let, již naše redakce několikrát informovala. Platí to stále. FCB poslal na Vysočinu velmi dobrou nabídku, ale k dohodě zatím nedošlo. Představy druholigisty jsou ještě vyšší. O Pojezného navíc stojí i Mladá Boleslav.

Dalším vytipovaným fotbalistou je Alexander Mojžíš z Ružomberoku. Na 22letého Slováka se Smetana vyptával i bývalého spoluhráče Ladislava Almásiho. Rovněž by nicméně nešlo o levný transfer, neboť MFK jakožto třetí celek tamní soutěže cítí šanci na evropské poháry.

A na seznamu má Baník stále i Eduarda Santose (24) z Karviné. Cenu silového Brazilce by mohli srazit hráči na výměnu, například Adam Jánoš, Muhammed Sanneh či Ondřej Chvěja. Otázkou je, zda by šestnáctý tým FORTUNA:LIGY chtěl přijít o klíčového zadáka před jarním bojem o záchranu.

Jisté již je, že Maksym Talovierov z českobudějovického Dynama, jenž byl dřív taky na radaru Slezanů, Lischku nenahradí. Ukrajinec míří do Slavie.

A také není vyloučeno, že oba rivalové za pár dní či týdnů najdou společnou řeč a Lischka se do Ostravy vrátí. Perný leden začíná...