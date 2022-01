Horejš: Talovierov už je na cestě do Slavie. Dynamo bere Rusa, co Bassey?

Fotbalisté Českých Budějovic zahájili zimní přípravu bez obránce Maksyma Talovierova. Jednadvacetiletý ukrajinský stoper má namířeno do mistrovské Slavie Praha, která by měla jeho příchod v nejbližší době oznámit. Dynamo nově angažovalo mladého ruského obránce Maxima Matvejeva z Lokomotivu Moskva.

Trenér Jihočechů David Horejš s odchodem Talovierova počítal už po závěru podzimní části ligové sezony, kterou Dynamo zakončilo na osmém místě tabulky. „Je na cestě do Slavie, kterou by měl s velkou pravděpodobností posílit,“ řekl dnes novinářům Horejš. „Rádi bychom v tomto nebo příštím týdnu dotáhli jednoho hráče, abychom místo po Maksovi zacelili,“ doplnil Horejš.

Těší ho příchod ruského mladíka Matvejeva. Devatenáctiletý zadák je v první řadě levým bekem, ale může naskočit i na dalších postech v obraně. „Měli jsme ho vytypovaného delší dobu a věřím, že nám zvýší konkurenci v týmu. Jedná se o mladého perspektivního hráče, který by u nás měl podepsat smlouvu. V juniorce Lokomotivu Moskva podával velmi dobré výkony, má dobrou kopací techniku a může nastupovat na pravém nebo levém kraji obrany. Doufáme, že by mohl navázat na působení Maksyma a prosadit se stejně jako on,“ uvedl Horejš.

V týmu zatím zůstává útočník Fortune Bassey, o kterého je rovněž zájem. Třiadvacetiletý Nigerijec se na podzim blýskl devíti ligovým brankami a na čelo tabulky kanonýrů ztrácí jediný gól. „Zapojil se s námi do přípravy. Všichni víme, že je o něj zájem. Uvidíme, jak to s ním dopadne. Věřím, že dokud u nás bude, zvládne podávat maximální výkony. Na podzim byl pro nás zcela klíčovým hráčem, tak bychom si přáli, kdyby s námi ještě zůstal. Pokud ale přijde výhodná nabídka pro celý klub, nikdo mu bránit nebude,“ prohlásil Horejš.

Na jihu Čech pokračují i hráči na hostování - ofenzivní univerzálové Mick van Buren s Ondřejem Mihálikem a záložník Patrik Hellebrand. Z dorostu si Horejš vytáhl do přípravy mladíky Jana Brabce, Davida Krcha a Daniela Haise. Do B-týmu naopak přešel pětatřicetiletý středopolař Petr Javorek. „Chtěli jsme mužstvo udržet takové, jaké bylo, což se nám povedlo. Jsem rád, že příliš změn nenastalo, je to pro nás důležité,“ doplnil Horejš.