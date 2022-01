Smetana: Potřebujeme Sora i Lischku, snad se vrátí. Kterého beka ještě chce?

Odpočinul jste si přes svátky a oslavil úspěšné přijímačky?

„Celou dobu jsem věřil, že to vyjde, protože jsem se připravoval opravdu poctivě půl roku. S výsledky nás trochu natahovali, ale doufal jsem v přijetí. Když to bylo oficiální, už ten pocit radosti nebyl takový, protože to trvalo dlouho. Dobrý pocit jsem měl ale hned po absolvování. Snad to nezní blbě, ale byl jsem přesvědčený, že to zvládnu. Věnoval jsem tomu velké úsilí. Pak na nějaké větší oslavy nebyl čas, hlavou jsem přemýšlel o jaru. Kdo přijde, kdo odejde, jak to bude s Davidem Lischkou... Starostí bylo dost, ale na čtyři dny jsem odjel, vypnul telefon a vyčistil hlavu.“

Lischkův odchod byl pro vás předsilvestrovským šokem?

„Sparta na to měla nárok, využila stáhnutí, které bylo ve smlouvě. Já ani klub jsme s tím nemohli nic dělat. Teď čekáme, jak se bude situace vyvíjet, a usilujeme o to, aby se vrátil a pokračoval. Za realizák, spoluhráče i vedení si myslím, že jsme na půl cesty, on i my máme nedokončenou práci.“

Co Yira Sor a Sparta?

„Nevím, co zrovna já k tomu mám říkat. Ale ze Sora se postupně stává hráč, který Baníku pomáhá víc a víc, takže jako trenér si přeju mít ho v týmu co nejdéle. Chci s ním pracovat, zlepšovat ho. Není to úplně otázka na mě, u jednání nejsem. Nicméně byl bych rád, kdyby zůstal.“

Může nastat situace, že si jako trenér budete muset vybrat mezi Lischkou a Sorem?

„Vy mi dáváte... (úsměv) Všichni vidí, že David má obrovský vliv na posun celého týmu. A každý úspěšný mančaft musí mít dobrou defenzivu. Kdybyste mě postavil ke zdi a přitlačil mě, budu se do poslední chvíle vyhýbat odpovědi. Asi bych zvolil prověřenou kvalitu vzadu, na druhou stranu ze Sora se stává zajímavý a výjimečný hráč. Pomohl nám v tolika zápasech. Apeloval jsem na něj, že musí být trpělivý, teď se to ukazuje. A věřím, že by se to projevovalo i dál, kdybychom spolu pracovali. Ani o takové ofenzivní eso bych nechtěl přijít. Má něco jiného než ostatní hráči, neznám trenéra, který by ho jen tak pustil. Chápu, že Sparta má ambice. Ale my potřebujeme oba hráče.“

Když nebude Lischka, máte Martina Chlumeckého.

„Byl v řešení ještě předtím, než nastala situace ohledně Davida. Na levé straně máme Fleišiho (Jiřího Fleišmana), potřebovali jsme zvýšit konkurenci, mít víc variant na reakci i na rozestavení. Když se objevil relativně mladý, ale prověřený hráč, chceme s ním pracovat a mít ho. Sáhli jsme po něm, protože má předpoklad být ještě lepší než v Teplicích. Je zajímavý. Od úterý se zapojí do tréninku, zatím absolvoval jen běžecké testy na páse.“

Baník však jedná ještě s dalšími stopery...

„Vy taky pracujete, takže ty informace máte a píšete správná jména. (úsměv) Alexander Mojžíš je za mě taky velice zajímavý hráč, se kterým by stálo za to pracovat. Je využitelný na levém kraji obrany, na halvbekovi, na stoperovi. Jdou o něm nadprůměrné reference, takže o něj usilujeme.“

Mojžíšův bývalý spoluhráč Ladislav Almási jej doporučil?

„Laco taky, to můžu přiznat.“

Proč pouštíte Adama Jánoše, Ondřeje Chvěju a Muhammeda Sanneha na hostování do Karviné? Mohlo by jít o nějakou výměnu?

„Asi vím, na co narážíte, ale není to tak. Tímto směrem se neubíráme, chceme jít jinou cestou.“

Jánoš přicházel do Ostravy jako velká posila, stal se důležitým hráčem. Co se stalo?

„Jednoduchá a přímá odpověď: na jeho pozici se zlepšili a vyrostli hráči, kteří ho nepustili na hřiště. Adam hraje ligu dlouho a měl by ji hrát i dál, takže logicky šel do klubu, kde by měl mít větší vytížení.“

A od Chvěji se Sannehem si slibujete, že se v létě vrátí jako lepší hráči?

„Přesně tak. Mo už nějakých osm měsíců nehrál, potřebujeme, aby nám ukázal svou kvalitu i s ohledem na léto. Zaslouží si hrát. Karviné v její situaci pomůže, je to dobře pro všechny.“

Co si slibujete od Šimona Falty?

„Sílu na míči, kvalitu ve finální třetině hřišti. Jak na levém beku, tak na křídle i ve středu hřiště. Jeho variabilita je obrovská, zkušenosti velké. Hned po fyzických testech jsme viděli, jak je připraven. Okamžitě se zařadil mezi tři nejlépe připravené hráče v týmu, což je pro náš herní způsob povzbuzující zpráva. Má to odjakživa vrozené. Můžeme ho využít na více postech, doma a venku s ním můžeme pracovat odlišně. Umí podržet míč a být kreativní, ale i přímočařejší.“

Představte prosím blíže Arťoma Koncevoje.

„Strávil jsem nad ním spoustu času. Je to mladý, silný tahový hráč, reprezentant Běloruska. Koho jiného brát? Má dvaadvacet let, gól v národním týmu a předpoklady, aby měl dobrá čísla. Arťom přesně splňuje profil hráče, o kterém jsme se bavili v létě. Nechci to zakřiknout, ale je něco jako Laco Almási. Už něco zažil, zároveň má obrovskou motivaci posunout se dál. Potřebovali jsme na křídla jiné typy hráčů, než které jsme tam teď měli.“

Když už jste naťukl Almásiho, na kterého se vyptávala Slavia – je neprodejný?

„Z mého pohledu ano.“

Koncevoje jste si proklepli skrze datovou analytiku. Jste jejím fanouškem?

„Beru od všeho něco. Když poskládáme všechny detaily, stává se z toho nějaká skládanka. Nemáme klapky na očích a nejedeme si jen svou vizi, čerpáme z různých zdrojů, využíváme všechny možné prostředky. V maličkostech je výsledek a úspěch.“

Na krajích teď máte přetlak, takže Roman Potočný s Denisem Granečný odejdou, že?

„Jo, budeme kádr zužovat. Oba mají svolení hledat si angažmá.“

Jak to vypadá se zdravotním stavem Jana Laštůvky? Půjde rovnou do plného tréninku?

„Uvidíme, jaké bude počasí a terény. Možná to posuneme až na Turecko a začne až tam, ale myslím, že se postupně bude zapojovat co nejdřív. To je další dobrá zpráva.“

Půjde o souboj o brankářskou jedničku?

„Určitě. Kdybych řekl cokoli jiného, nebylo by to vůči Buďovi (Viktoru Budinskému) fér. Celou dobu dobře pracoval, při Laštyho zranění chytl šanci za pačesy. Rozdají si to spolu.“

Už ve čtvrtek vás čeká duel Zimní Tipsport ligy proti Karviné, s čím a kým do něj půjdete?

„Nebudeme tam posílat všechny kluky. Soutěž skončila teprve nedávno, někteří toho mají hodně odehráno, navíc hned na soustředění nás čekají další těžké zápasy. Většina bude hrát devadesát minut až v Turecku. Na Tipsport ligu poskládáme tým z kluků z béčka a našich mladých. Například Peťa Jaroň, Jirka Boula nebo Lukáš Cienciala si zahrají. Chceme je vidět.“

A chcete ještě vidět osmnáctiletého Daniela Śmigu?

„Otevřeně můžu říct, že pro mě to není žádné téma. Dostal tady nějakou šanci, ale Dana Śmigu teď neřeším. Nemám k němu co říct, dlouho jsem ho neviděl.“

A uzdravující se stoper Ondřej Kukučka, další talentovaný člen ročníku 2004?

„Ještě s námi netrénuje, jeho vývoj se bohužel táhne a zpomaluje. Konkrétně vám neumím říct datum návratu ani diagnózu, ale věřím, že to zvládne a všechno dožene. Je to pořád mladý kluk.“

Se složením přípravy, kterou nakonec završíte generálkou proti Slavii, musíte být spokojen, viďte?

„Trenér Trpišovský nám generálku po posledním zápase nabídl, kývli jsme na to. Možná bychom si představovali někoho blíž nebo upřímně někoho, proti komu bychom si něco vyzkoušeli, ale tohle pro nás aspoň bude další test. Chceme být nároční, bylo nám blbé to odmítnout. Lepšího soupeře bychom nenašli. Hrát s druholigovým soupeřem by byla papírově snazší cesta, ale nezvolili jsme ji.“