Slavia dotahuje posily: esa z Mladé Boleslavi i talent z druhé ligy

Které hráče Slavia dotahuje? • FOTO: koláž iSport.cz

Do Edenu míří kvarteto fotbalistů. Pozici stopera Slavia vyřešila uplatněním opce na Tarase Kačarabu. Tím ale zpěvňování defenzivy nekončí. Již dříve avizovaný příchod zadáka Maksym Talovierov se dotahuje. Dále se sešívání vydali na lov do Mladé Boleslavi, kde si vyhlédli hned dvě posily, a do druholigového Táborska.