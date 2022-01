Sabou se trenéra nevzdává: S Koubkem budu mluvit. Chci, aby zůstal

Byla to celkem rána. Během obsáhlého interview pro deník Sport Miroslav Koubek pravil: „Po sezoně zavřu knihu. Mám to tak nastavené. Na mém stanovisku se nic nezměnilo.“ Sedmdesátiletý trenér trpící srdeční arytmií, která však ani v nejmenším nesouvisí s myšlenkami na trenérský odchod, s prvoligovým nováčkem podepsal v létě roční smlouvu. V klubu jasně řekl, že pouze na dvanáct měsíců. Pak si sbalí věci a definitivně ukončí kariéru. I proto v Hradci nebyli z Koubkových vět v šoku, nicméně k jistému zaskočení, že věci jsou venku, údajně došlo…

Přesto existuje malá naděje, že vysokoškolsky vzdělaný trenér změní názor. Hradec totiž má o jeho služby eminentní zájem. S jeho prací, i asistentů Stanislava Hejkala a Adriana Rolka, panuje maximální spokojenost.

Hradec je totiž po podzimu sedmý.

Na tuto pozici nováček F:L klesl až po závěrečné smolné porážce se Spartou (0:1). Do té doby byl spoustu kol usazen ve skupině o titul. Pokud vše půjde bez fatálních problémů dál, Jiří Sabou během jara vyvolá s Koubkem rokování. Chce se s ním pobavit o novém kontraktu. „Ano, tak to mám v plánu. Když vidím, jak se po čtrnáctidenní pauze vrátil plný elánu, mám z toho úžasný pocit. Zrovna koukám na trénink, je radost trenéra pozorovat,“ usmívá se sportovní ředitel Hradce.

Jak na Koubka půjde? Třeba přes nový stadion. Stavba pokračuje podle plánu. V květnu 2023, kdy bude končit ročník 2022/23, se má na východě Čech slavnostně otevírat aréna pro necelých deset tisíc diváků. I Koubek přiznal, že je extrémně lákavé přivést votroky na domovský stadion… „Bylo by to nádherné,“ zasnil se.

Sabou se v podobné situaci – tedy výhledově bez kouče - ocitl přesně před rokem. Svůj konec tehdy z rodinných důvodů oznámil Zdeňko Frťala. Byť došlo na přemlouvání, kouč dovedl Hradec do ligy a odešel k teplické mládeži. „Je to trochu paralela. Ale takový je život, k fotbalu patří i nepříjemné věci. Jak říká Ladislav Škorpil, jde o nekončící proces. Momentálně trenéra neřeším. Nikoho nesháním. V první řadě budu mluvit s Mírou Koubkem i celým realizačním týmem, který je obrovsky pracovitý a lidsky odpovědný. Na rovinu říkám, že v Hradci nemáme jediný důvod něco měnit. Uvidíme, kam se debaty posunou,“ doplňuje Sabou.

V zimní pauze zatím Hradec nepředstavil jedinou posilu. Do přípravy s A týmem se zapojili dva talentovaní odchovanci, obránce Daniel Kutík a útočník David Jurčenko. Klub pracuje na dvou hráčích působících na podzim v druhé lize. Tím prvním je dvacetiletý Matěj Ryneš ze Sparty B, který se po odchodu Moberga Karlssona zapojil do přípravy hlavního mužstva a hostování v Hradci se minimálně v čase posunulo. „Na pozici křídla je to strašně zajímavý hráč. Může hrát i podhrot. Během podzimu jsem ho naživo viděl šestkrát. Uvidíme, jak se to celé vyvine,“ potvrzuje zájem Sabou. Hradec dále shání středopolaře. Rozhlíží se po špičkových druholigových mužstvech, vytipované borce má hlavně v Líšni.

Odchody? Svolení ke zkoušce v Dukle Praha dostal brankář Michal Reichl, křídelník Jakub Rezek se z hostování vrátil na Slovácko. Během podzimu se neprosadil.