Slovácko řeší oporu, agent chce pro Havlíka víc peněz. Jednání s Jurečkou

Je to podobný případ jako Václav Jurečka . A přitom jiný. Rovněž Marku Havlíkovi (26) doběhne v létě kontrakt a nový nepodepsal. Vedení Slovácka však rozhodně neplánuje přeřadit klíčového záložníka do rezervy. V jeho případě věří v rozumnou domluvu. „Jednáme. Na soustředění v Chorvatsku chci s každým hráčem mluvit,“ uvedl sportovní manažer Veliče Šumulikoski. „Mára se nebrání jednání o prodloužení smlouvy,“ potvrdil Sportu hráčův zástupce Zdeněk Nehoda.

Pro kouče Martina Svědíka je Marek Havlík jedním z nejdůležitějších borců kádru. S pevným místem v základu, prakticky nestřídá. Tak trochu nenápadná hvězda FORTUNA:LIGY. Pouto ke Slovácku má rodák z Lubné silné, za přestupem jinam se necpe na sílu. To platilo dříve a nic se na tom nemění.

Proto je pravděpodobné, že během zimy nakonec k dohodě dojde. „Mára se nebrání jednání o prodloužení smlouvy, což je pro Slovácko důležité. Nehledá jiné alternativy,“ informoval Zdeněk Nehoda z agentury Nehoda Sport. S výkonným ředitelem Petrem Pojezným diskutuje jeho syn David.

Aktuálně platí, že představy obou stran o výši platu se značně rozcházejí. První finanční nástřel od agentury u vedení klubu podle informací Sportu neprošel. „My zastupujeme hráče, abychom mu vyjednali co nejlepší podmínky. Pokud bude akceptovat nějaký protinávrh, nebudeme se tomu bránit. Nyní čekáme, s čím přijde klub, abychom to s Márou projednali,“ shrnul Nehoda.

Levonohý střední záložník s kreativním myšlením působí v Uherském Hradišti celou seniorskou kariéru, rozjel už desátou sezonu. Na výkonnost týmu má zásadní vliv, patří k nepostradatelným.

Zároveň nerad mění prostředí, ve kterém se cítí komfortně. Není typ, co s chutí střídá kluby a čelí novým výzvám. Proto ve Slovácku věří, že se s ním opět dohodnou na spolupráci.

„Dostává se do nejlepšího věku. Kdyby přišla nějaká zajímavá nabídka ze zahraničí, mohl by to zkusit. Ale v Česku je teď Slovácko po Spartě, Slavii a Plzni nejlepší mužstvo. Hraje výborný fotbal, má dobrého trenéra. Pokud nepůjde do těch tří klubů, co by mu řešil přestup jinam?“ nadhodila hlava agentury Nehoda Sport. „Chápu, že ho nechtějí pustit za nějaké „drobné“. Takových hráčů u nás moc není. Anebo jsou drazí,“ dodal.

Prodloužení smlouvy je tak velmi reálnou variantou.

Slovácko - Plzeň: Havlíkův gól neplatil, předcházela mu Kohútova ruka Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Jen musí každá strana slevit ze svých požadavků, najít kompromisní řešení. Každopádně se na jaře s Havlíkem napevno počítá. Klub ho bere jako srdcaře, který si zaslouží podporu a důvěru. „V zahraničí je normální, že hráči dokončí smlouvu. Zvlášť když jsou dobří,“ upozornil Nehoda. „Honza Kliment taky ve Slovácku neprodloužil a hrál do posledního zápasu. Je trošku přežité někoho odstavovat,“ soudil.

Klub má zájem o uplatnění opce na libereckého brankáře Filipa Nguyena i o novou domluvu s útočníkem Riginem Ciciliou či veterány Milanem Petrželou a Michalem Kadlecem. Také s nimi se chce Šumulikoski sejít během tréninkového kempu v chorvatském Umagu na konci ledna.

V případě Petržely a Kadlece se komplikace neočekávají. U Nizozemce Cicilii záleží zejména na hráčově zájmu o setrvání. „Rozhodli jsme se, že už žádný hráč neodejde,“ oznámil Šumulikoski poté, co Jan Navrátil podepsal Olomouci, Daniel Mareček Bohemians a brankář Pavol Bajza posílil na hostování Karvinou. Na pozici gólmanské dvojky ho nahradí odchovanec Tomáš Fryšták (Trenčín). Kádr můžou posílit jeden až dva hráči.

Jurečka? Jasno bude dnes

Hodně záleží na tom, jak to dopadne s Václavem Jurečkou. Složité rokování s vedením klubu má vyvrcholit v pátek. Otec desetigólového útočníka, který ho zastupuje, ve čtvrtek dorazil do Uherského Hradiště.

Obě strany si znovu vyměnily své představy o podobě nové smlouvy podzimního střelce. Zatím si neplácly. „Rozhodnout se má v pátek,“ sdělil zdroj Sportu.

Sedmadvacetiletému Jurečkovi končí kontrakt po sezoně a vedení má zájem o jeho prodloužení. Na to se však útočník v zastoupení svého otce moc netváří. Žádá lepší podmínky. „Teď to pro mě není aktuální,“ přiznal v týdnu. Ideálně by chtěl dohrát ročník ve Slovácku a v létě odejít jako volný hráč. S tím však klub logicky nesouhlasí a pohrozil hráči odsunem do béčka.