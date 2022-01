Hradec nakoupil v Líšni. A stále věří, že přivede talent ze Sparty

Na začátku týdne nastoupili do zimní přípravy bez jediné nové tváře, to se od dnešního rána změnílo. Hradec Králové hlásí první úlovek na přestupovém trhu. Sedmý tým FORTUNA:LIGY získal na přestup Jakuba Kučeru z druholigové Líšně. Střední záložník v uplynulých dvou letech patřil mezi nejlepší hráče soutěže na svém postu. Votroci by rádi ještě přivedli hráče na kraj zálohy. Stále doufají v příchod talentovaného Matěje Ryneše ze Sparty.