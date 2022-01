Největší „posila“ Sigmy? Chytil poznal zázraky pardubické zotavovny

Radek Látal, Michal Surzyn, Pavel Zifčák, Jiří Sláma a Mojmír Chytil. Sigmákům to v Tesle, jak pardubickému klubu fanoušci říkají na základě historických souvislostí, svědčí.

Není divu, že se tam možná brzy vrátí třeba Sláma a zkusí se restartovat i Jakub Matoušek.

„Přijde mi, že to v Pardubicích sedne každému. Nám Olomoučákům určitě,“ vypráví Chytil po prvním týdnu přípravy doma v Sigmě, kam se po půlročním hostování vrátil.

„Je to malý rodinný klub se spoustou mladých hráčů. Starší jsou tam asi jen čtyři, my ostatní jsme byli furt spolu i po tréninku. Jednou jsme šli tam, podruhé tam. Vybudovali jsme si skvělou partu,“ dodává.

Fajn bonus. Nejdůležitější pro Chytila však je, že si on sám vybudoval střeleckou formu. Zažil nejproduktivnější období kariéry, vloženou důvěru vrchovatě splatil.

Ve smlouvě měl sice povinnou minutáž, ale položka v dokumentu nebyla třeba. Brzy se stal klíčovým hráčem pro celou ofenzivu: vstřelil pět gólů, na jeden nahrál a vybojoval tři penalty. Chtěl je kopat, nakonec nechal kolegům.

„Bez jeho branek a asistencí bychom měli méně bodů, jeho odchod je ztrátou,“ ví trenér Jiří Krejčí.

DALŠÍ ÚTOČNÍCI SIGMY Antonín Růsek (22)

Pavel Zifčák (22)

David Vaněček (30)

Jakub Yunis (25)

Matěj Hadaš (18)

Jan Fiala (20)

Jegor Golenkov (22)

I na Chytilovi je znát, že z fotbalu zase našel radost. Vždycky byl oblíbený pro svou kamarádskou povahu, ale na rozdíl od léta, kdy se s ním na Hané přestalo počítat, se teď usmívá ještě víc.

„Jo, jsem ve větší pohodě, uvolněnější, sebevědomější. A snad gólovější. Hostování splnilo očekávání, akorát gólů mohlo být víc. Měl jsem hluché místo, začalo mi to zase padat až ke konci. Nebylo to úplně ono. Až pak jsem zas našel pohodu a dostal se do čísel,“ říká sebekriticky.

Paradoxně právě v této fázi sezony byla Sigma zrovna bez útočníků. Martin Nešpor přestoupil do Jablonce, David Vaněček s Pavlem Zifčákem se zranili a problémy následně trápily i Antonína Růska.

Kalamitní stav kouč Václav Jílek musel lepit Kryštofem Daňkem a Pablem Gonzálezem. „Teď si od Mojmy hodně slibuju,“ těší se Jílek na „posilu“.

„Vystřídal i jiné pozice, dává nám více možností. Za mě je Mojma hrotový nebo podhrotový hráč, je typologicky postově podobný s Tondou Růskem. Křídlem podle mých představ sice není, ale v tom prostoru se nacházet může,“ myslí si.

Pozice falešného krajního záložníka Chytilovi překvapivě sedla. Je to znak vysoké herní inteligence a jednoho z nejlepších driblinků v soutěži.

Když rozkmitá dlouhé nohy, těžko se chytá. V balíčku s vynikajícím krytím míče a vysokou úspěšností v soubojích jde o nepříjemného soupeře.

„Z křídla jsem dal asi tři góly,“ směje se. „Trenér mě tam dal v tréninku, asi jsem se mu líbil, tak se mě ptal, jestli to zkusíme. Říkal jsem, že to zvládnu, v kariéře už jsem vystřídal spoustu pozic. Když jsme napadali nahoře, vyhovovalo mi, že to mám taky blízko k bráně. Navíc jsem se z kraje hodně cpal do středu, jak jsem byl zvyklý, a nechával lajnu spíš bekovi,“ popisuje novinku.

Hanákům se to může hodit, na stranách na rozdíl od hrotu nemají kdovíjaký luxus. Martinu Hálovi a Tomáši Zahradníčkovi končí v létě smlouva, Matoušek s Jáchymem Šípem si hledají vytížení jinde.

„Je nás tady teď asi osm útočníků, budeme se prát o místo,“ je jasné Chytilovi.

Možnost, že by se na jaro vrátil do Pardubic, si momentálně nepřipouští, i když by se jí určitě nebránil. „Zatím se nic neřeší. Jsem v Sigmě od desíti, pro odchovance je sen prosadit se doma. Máme to tak nastavené nejen my devadesát devítky, ale i další. Jsme spolu dlouho, chceme v tom pokračovat i v áčku.“

Sportovní ředitel Východočechů Vít Zavřel má nicméně jasno. „S panem Minářem (sportovním manažerem Sigmy) jsem v kontaktu a určitě bychom přivítali, kdyby se k nám Mojmír vrátil. Byl pro nás opravdu velká posila, v jeho případě si to celkově sedlo i v kabině,“ chválí šéf Pardubic.