Severská kolonie ve Spartě se tenčí. Vindheim posílil Schalke

Mělo to být konečné řešení na pozici pravého obránce, která Spartu dlouhodobě trápila. Rudí v létě roku 2019 za Andrease Vindheima zaplatili 1,3 milionu eur, tedy zhruba 33 milionů korun. Norský fotbalista se ale v kádru Pražanů nikdy neprosadil tak, jak se očekávalo.

Hned v úvodu angažmá se totiž zranil, což jeho adaptaci v novém prostředí výrazně ovlivnilo. Šestadvacetiletý rodák z Bergenu sice za dva a půl roku odehrál ve Spartě šedesát zápasů, během kterých vstřelil tři góly a přidal sedm asistencí, stabilním členem základní sestavy se ovšem nestal.

Nepovedlo se mu to pod Václavem Jílkem, Václavem Kotalem a naposledy ani pod Pavlem Vrbou . Současný trenér Letenských v probíhající sezoně využil Vindheima v pouhých třinácti zápasech, mnohem častěji spoléhal na Tomáše Wiesnera. A vzhledem k tomu, že na tom nehodlá nic měnit a Sparta má v přípravě mladého Adama Gabriela, je Norův odchod logickým vyústěním situace.

Paradoxem je, že Vindheim navzdory nízkému vytížení v létě prodloužil smlouvu o tři roky a je na Letné vázán až do 30. června 2024. Nadcházející jaro ovšem stráví na nové adrese a to na hodně prestižní. Dotažen byl jeho přesun do slavného Schalke, které ale po loňském pádu působí až ve druhé bundeslize. Tam je momentálně na čtvrtém místě.

„Jsem velmi šťastný, že moje cesta nyní vede do Schalke. Chci odehrát co nejvíce zápasů a samozřejmě vyhrávat, to je jasné. Od této chvíle dám do každého tréninku maximum, abych trenéra přesvědčil o svých schopnostech,“ prohlásil Vindheim pro klubový web celku z Gelsenkirchenu.

Do druhé poloviny ročníku tak Sparta podle všeho půjde pouze s jedním severským hráčem na soupisce. Tím bude levý obránce Casper Höjer, jenž pro zranění vynechal téměř celý podzim, ale teď už je fit a s mužstvem v minulém týdnu zahájil zimní přípravu.