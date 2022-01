Co se (ne)povedlo Vrbovi ve Spartě: výhra v derby, ale i nečekané kiksy

Co se dosud (ne)povedlo Pavlu Vrbovi ve Spartě • FOTO: Koláž iSport.cz Na začátku února 2021 nahradil na lavičce Sparty odvolaného Václava Kotala. Trenér Pavel Vrba nyní pomalu finišuje první rok u letenského celku, kde jej čekají další měsíce. Čerstvě totiž s rudými prodloužil smlouvu až do léta 2023. Během dosavadního působení v čele sparťanského realizačního týmu si mohl 58letý kouč odškrtnout několik podařených věcí, ale i poznamenat pár těch, které nevyšly. Co se mu povedlo? A co naopak ne?

Povedlo: Vyhrát derby Březen 2016. Tehdy naposledy Sparta vyhrála derby. Od té doby se odehrálo 14 vzájemných zápasů pražských S, ve kterých měla navrch Slavia, či se oba týmy rozešly plichtou. V říjnu však negativní sérii utnul Pavel Vrba. Sparta ovládla jubilejní 300. derby 1:0 díky trefě slovenského reprezentanta Lukáše Haraslína. Vrba a spol. navíc sebrali rivalovi šňůru 54 zápasů bez ligové porážky. SESTŘIH: Sparta - Slavia 1:0. Jubilejní derby pro Letenské, rozhodl Haraslín

Povedlo: Držet tým v boji o titul 10, 19 a 17… Zhruba tak vypadala bodová mezera mezi prvním týmem FORTUNA:LIGY a Spartou v tabulce po 19. kole v posledních třech letech. Hluboké propasti. Letenští byli pokaždé prakticky mimo jarní zápolení o ligový trůn. V aktuální sezoně se však rudí drží na dostřel. Na druhou Plzeň ztrácejí dva body a na první Slavii o bod více. Jaro slibuje bitvu tří armád. Hráč podzimu: Hložek, Beauguel, Mandous či někdo úplně jiný?

Povedlo: Zlepšit ofenzivu Co jiného také čekat od vyhlášeného specialisty na ofenzivu. Nejproduktivnější je v lize sice Slavia (51 branek), ale Sparta pod Pavlem Vrbou nezahálí. Má druhý nejlepší útok. Na gólech se podílí útočníci, křídla i obránci. Sparťanských 46 branek po 19. kole je nejlepší počin od mistrovského ročníku 2013/14, kdy měli svěřenci Vítězslava Lavičky ještě o dva góly víc a dodnes se na tuto sezonu vzpomíná jako na mimořádně úspěšnou. TOP 10 gólů Sparty za podzim: střelec Hancko i čtyřnásobný bomber Hložek

Nepovedlo: Vyhnout se kiksům To by nebyl podzim, aby Sparta nepředvedla nějaké faux pas. Nejdříve její sebevědomí zmuchlala porážka v Plzni, kterou však podle informací Sportu vzal trenér na sebe. Rudí tak na západě Čech protáhli sérii bez výhry na neuvěřitelných 10 let. Druhý ostudný okamžik přišel v listopadu – Sparta nečekaně inkasovala na Slovácku čtyři branky a Vrba po ostudném debaklu nešetřil kádr ostrou kritikou. SESTŘIH: Slovácko - Sparta 4:0. Demolice! Jurečkova show obnažila mizerné Letenské

Nepovedlo: Větší přesah v Evropě Už v létě se v 3. předkole Ligy mistrů proti Monaku ukázalo, že na postup do elitní soutěže mají Pražané limity. Nicméně po loňské zkušenosti s mimořádně silnou skupinou v Evropské lize si sportovní ředitel Tomáš Rosický přál postoupit do jarní fáze téže soutěže. Sparta ale v konkurenci Lyonu, Rangers a Bröndby Kodaň dosáhla pouze na třetí místo, zajišťující play off nově vzniklé Konferenční ligy. Není to málo? Sparta porazila Bröndby. Jde o postup, nebo sestup do jarní fáze? Hodnotí Horst Siegl