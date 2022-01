Další ob(d)chod Jablonce. Pleštil míří do Norska, mistr ho chtěl dlouho

Miroslav Pelta pokračuje ve zpeněžování kádru. Po Tomáši Čvančarovi a Martinu Doležalovi je na odchodu z Jablonce rovněž Dominik Pleštil. Dvaadvacetiletý křídelník míří do Bodö/Glimt, které úspěšně obhájilo titul v norské lize a o hráče projevuje dlouhodobý zájem.

Deset milionů korun od Sparty za Tomáše Čvančaru a pět milionů korun od Zaglebie Lubin za Martina Doležala už má Miroslav Pelta smluvně zajištěno. Za Dominika Pleštila by měl dostat dalších minimálně patnáct milionů korun, právě tolik Bodö/Glimt za rychlého fotbalistu nabízelo už loni. A to bylo Peltovi málo.

„Pleštil udělal obrovský výkonnostní vzestup a má evropské parametry. Je neskutečně rychlý. Proto je o něj zájem. Dnes už je i rychlý s míčem a umí dát finální přihrávku. Nabídky od Bodö/Glimt dostáváme, ale zatím jsme žádnou neakceptovali. Myslím, že jsme udělali dobře. Po postupu to pro nás vůbec není téma. Mám svoje hranice. Když to začne jedničkou, takže od milionu eur výš, začínám o tom přemýšlet,“ vykládal jablonecký boss poté, co si tým Petra Rady zajistil účast v základní skupině Konferenční ligy.

Právě na evropské scéně skauti norského mistra Pleštila i nadále pozorně sledovali a nyní se ho pokouší získat znovu. Původní nabídku ve výši půl milionu eur při tom klub patrně ještě trochu navýšil.

„Ještě to není úplně hotové, ale na soustředění do Španělska už Pleštil s Jabloncem zřejmě neodletí,“ řekl redakci iSport.cz dobře informovaný zdroj.