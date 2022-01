NEJ prodeje Slavie pod Trpišovským: Opory West Hamu i afričtí stopeři

Až se potvrdí jeho odchod do Lokomotivu Moskva, zařadí se Jan Kuchta mezi nejdražší přestupy ven ze Slavie. Kdo další v éře Jindřicha Trpišovského přinesl sešívaným nejvíce peněz? Tomáš Souček je v samém čele žebříčku, vysoko se umístila i kometa jménem Abdallah Sima.

Další z řady odchodů v létě 2019, tedy před bitvou o Ligu mistrů, do níž nakonec Slavia pronikla. Stejně jako v případě Michaela Ngadeua i u Deliho uplatnil belgický klub výstupní klauzuli, Deli se pak na jaře 2021 do Edenu vrátil, teď hraje za turecký Adana Demirspor.

Čtvrtý klubový odchovanec mezi nejvýznamnějšími odchody. Zmrhalovi odchodem do Itálie utekla Ligy mistrů, na druhou stranu realizační tým dával najevo, že hráče bude ochoten uvolnit. V Brescii už ovšem nepůsobí, v létě ho natrvalo uvolnila do Slovanu Bratislava.

Jeho přestup provázelo nedorozumění a emoce, předseda Jaroslav Tvrdík dokonce kamerunského obránce označil za uličníka, který si podle něj odchod vynucoval nefér způsobem. O půl roku dřív měl Ngadeu namířeno do Fulhamu, vyšel ale až zájem Gentu, kde je dosud oporou.

Do Slavie se vracel z Liberce za zhruba devět milionů korun na klauzuli o ceně zpětného odkupu, odchází za zhruba 130 do Lokomotivu Moskva jako nejproduktivnější tuzemský hráč za uplynulý rok a půl. A stane se taky šestým nejdražším odchodem v historii červenobílých.

Slavia zrovna nešťastně vypadla v play off Ligy mistrů s Midtjyllandem, hned po utkání pak bylo oznámeno, že Vladimír Coufal přestupuje za kolegou Tomášem Součkem do West Hamu. Klub si tím finančně téměř vynahradil neúčast mezi evropskou elitou.

Zázrak sezony 2020/2021, do které ani nevstupoval jako hráč slávistického áčka, ale třetiligového béčka. Obdivuhodný střelecký nástup vábil zájemce už v polovině ročníku, nakonec i kvůli hráčově touze odejít přestup dopadl v srpnu 2021 jako třetí největší. Nyní hostuje ve Stoke.

Alex Král

310 milionů

Spartak Moskva

září 2019

Rána zčistajasna. Slavia postoupila přes Kluž do Ligy mistrů, načež Alex Král oznámil, že odchází do Spartaku. Na jednu stranu to vzbuzovalo údiv, na druhou moskevský zájemce byl nesmírně velkorysý a udělal z Krále nejdražší odchod v historii Slavie, přeskočil ho pak jen Tomáš Souček.