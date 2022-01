Kuchta a Lokomotiv. Domluveno, hlásí Slavia. Šéf se těší na góly i přístup

Na Jana Kuchtu čeká v Rusku smlouva na 4,5 roku, podle informací Sportu by měla Slavia zinkasovat asi pět milionů eur, tedy kolem 130 milionů korun.

„Vzpomínky mám jen ty nejkrásnější a nejhezčí. Celou sezonu 2020/21 musím vyzdvihnout, byla jedinečná, hned moje první ve Slavii. Když jsem nebyl zraněný, hrál jsem každý zápas, navíc se nám podařilo vyhrát, na co jsme sáhli, postoupili jsme do čtvrtfinále Evropské ligy. Na to se nikdy nezapomene, jsem rád, že jsem to s takovou partou mohl zažít," vyznal se Jan Kuchta pro slávistický web. Teď ale zamíří za novou výzvou.

Pětadvacetiletý útočník vstřelil za rok a půl ve Slavii v 65 zápasech 32 soutěžních branek. Loni získal v Edenu mistrovský titul a přispěl i k triumfu v poháru. Společně se sparťanem Adamem Hložkem se stal s 15 góly nejlepším střelcem ligy. Slavii pomohl také do čtvrtfinále Evropské ligy. Za národní tým odehrál Kuchta zatím čtyři utkání, střelecky se neprosadil.

„Kuchta je český reprezentant, skvělé výkony podával i ve Slavii. Je hodně efektivní v pokutovém území, má čich na góly, zároveň toho hodně oběhá,“ popisuje kvality nové posily sportovní ředitel Lokomotivu Tomas Zorn. „Kuchta je hráč se skvělou mentalitou a přístupem jak na hřišti, tak v šatně. Ví, jak motivovat spoluhráče,“ věří.

Lokomotiv Moskva je aktuálně na šestém místě nejvyšší ruské soutěže. V Evropské lize obsadil v základní skupině čtvrtou, nepostupovou příčku.