Hoftych popsal přestupy: vítězem boss Liberce, tah Potočným. Vrba chce víc

Očekávaný přesun slávistického kanonýra Jana Kuchty do ruského Lokomotivu Moskva či nástup jabloneckého objevu Tomáše Čvančary do Sparty. To jsou zatím nejzajímavější zimní pohyby v kádrech týmů FORTUNA:LIGY. Vedle toho přitahuje pozornost, jak se vyvrbí osudy nejvýkonnějších podzimních střeleckých mašin Jeana-Davida Beauguela v Plzni a Václava Jurečky ve Slovácku. Přestupové dění a jednání v ligové přestávce komentuje zkušený trenér Pavel Hoftych. „Kuchta odchází ve správný čas, je to win-win situace,“ říká.

Jan Kuchta útočník, 25 let

Slavia > Lokomotiv Moskva „Slavia dělá dobře, v pravý čas ho za slušné peníze posílá dál. Je to win-win situace hlavně vzhledem k jeho, řekněme, schopnosti reagovat v určitých okamžicích podrážděně. Když se u něho přetáhne závit, má sklony k tomu, že je to kontraproduktivní. Cítil, že si vydobyl možnost jít dál. Ruskou ligu nesleduju jako jiné, ale podle všech aspektů je to trochu do pohodlna, není tam drajv jako v bundeslize nebo Premier League, která by ho určitě lákala. Hodně hráčů tam bude přeplacených a pohodlných. To by Kuchťákovi mohlo sedět, protože je pracovitý, rychlý, agresivní. Veškeré předpoklady být ve Slavii útočníkem číslo jedna má teď Ivan Schranz.“ TOP 5 gólů Jana Kuchty za Slavii: dorážky i super hlavičky

Taras Kačaraba obránce, 27 let

Liberec > Slavia „Už při jarním hostování zahrál pár slušných zápasů, ale v létě trenéři ještě měli otazník. Teď už se ho rozhodli angažovat nastálo. Za rok práce pod Jindrou Trpišovským šel nahoru, trenér ví, co od něho může očekávat. Patří k tomu i chyby, občas je to určitá přemotivovanost i naivita a někdy je Taras tvrdohlavý mezek: místo toho, aby situaci odcouval, snaží se souboj vyhrát. Pořád se ještě učí. Na druhé straně zlepšil rozehrávku, je hodně rychlý a je to srdcař, skvělý kluk. Strašně spokojený je Liberec a pan Karl, který je vítězem téhle,soutěže’: Kačarabovým odchodem a prodejem Kuchty s dalšími procenty zase vydělal pěkné peníze.“ Kačaraba ve Slavii: silný při standardkách, zatlačí na Kúdelu se Zimou?

Maksym Talovierov obránce, 21 let

Č. Budějovice > Slavia „Kdyby hrál někdy stopera s Kačarabou, byla by to zajímavá dvojice, už jen kvůli komunikaci: ne každý by jim rozuměl. V Budějovicích udělal velký kus práce, je to zajímavý fotbalista, s přehledem, inteligencí, velmi slušnou rychlostí, soubojovostí. Na to, jak je mladý, je vyspělý, je vidět, že prošel dobrou výchovou. Ve Slavii se může rychle zlepšit.“ Talovierov do Slavie: Dobrý charakter a rozehrávka, slabinou je pohyb

Václav Jurečka útočník, 27 let

Slovácko > ??? „Je na něm vidět skvělá práce trenérů v čele s Martinem Svědíkem, výrazně ho posunuli. On zase trpělivě kryl záda Janu Klimentovi, po jeho odchodu na Jurečku vsadili. Společně se dostali na vrchol. Gólů dává výrazně víc, zkušeně, s přehledem, nejsou haluzácký. Proto má předpoklady střílet je i v lepším klubu, kde by měl ještě větší servis, pokud by ustál tlak. Trochu bych ho přirovnal k Jakubu Peškovi, také vyzrál a má čísla. Jestli by mohl skončit v béčku, kdyby neprodloužil smlouvu? Mluvil jsem o tom i s Martinem Svědíkem, Slovácko takhle nepostupuje, pro klub by to bylo kontraproduktivní. Jurečku potřebují, aby se udrželi nahoře, a Martin je typ trenéra, který je s ním schopen pracovat ve prospěch týmu.“ INSIDER II: Potočný je vlk, Jurečka v béčku nebude, říká Hoftych. Co rváč Rada?

Martin Doležal útočník, 31 let

Jablonec > Zaglebie Lubin „Už se asi v Jablonci a možná i české lize vyčerpal. Jeho herní styl – nazvěme ho ,Koller’ – je lehce čitelný. Soupeři už se ho naučili bránit. Odchází asi i z finančních důvodů, ať už vzhledem k jeho smlouvě, nebo nabídce. Pro Doležala je odchod logický, uvidíme, jak to zasáhne Jablonec. V pásmu ohrožení mu odešli útočníci i další hráči, Miroslav Pelta řeší svou kauzu. Petr Rada to na můj vkus nese překvapivě klidně, je v nové situaci, vždycky měl velmi dobře zabezpečené příchody hráčů. Ale je to rváč, harcovník, bojovník, porve se s tím.“ Chtěl jsem ještě novou motivaci. Finále byla zakletá, říká Doležal o odchodu do Polska

Tomáš Čvančara útočník, 21 let

Jablonec > Sparta „Zatím jde přirozenou cestou. Je gólový, dokáže se orientovat v šestnáctce, připsal si důležité trefy. Ve Spartě by měl mít sebevědomí, bez toho to nejde, ale určitě i pokoru, čeká ho ještě hodně práce. Když si vezmu útočníky Sparty i to, že odešel Václav Drchal, nevidím důvod, proč by se neměl prosadit mezi výrazné české útočníky. Kdyby byl nepracovitý floutek, jak o něm řekl Milan Fukal, Petr Rada je na to pes a dal by mu to v Jablonci sežrat. Čvančara by pod ním asi pravidelně nehrál. Kdo jiný by ho měl případně dovychovat a doladit, když ne Rada a po něm Pavel Vrba...“ „Jde o celkový přístup, jak se předvádí, jak se prezentuje. Potuluje se po hřišti, myslí si snad o sobě, že je druhý Schick, a všem naznačuje ,Zblázněte se ze mě’. Chová se jako floutek. Já bych mu nasekal na zadek, seřval ho, co si o sobě myslí, zatím nic neodkopal, ať se konečně probudí. Budeš jezdit po zadku, žrát trávu,“ řekl o Tomáši Čvančarovi po vyloučení v zápase s Teplicemi pro Aktuálně.cz bývalý obránce Sparty i Jablonce Milan Fukal. Čvančarův debut ve Spartě: spálené šance, pak chladnokrevný první gól

David Moberg Karlsson záložník, 27 let

Sparta > Urawa Red Diamonds „Když sportovní ředitel Tomáš Rosický řekl, že byl jedním z nejproduktivnějších křídel Sparty, tak tím ukázal, že tam asi tolik produktivity, jak by očekávali, neměli. Když měl Karlsson den, bylo ho plné hřiště, některé zápasy uměl zahrát excelentně, jako u nás v Liberci na jaře. Ale prostě si myslím, že svůj potenciál úplně nenaplnil. Měl být výraznější a mít vyšší čísla.“ TOP góly Moberga Karlssona: parádní obstřely i přímáky

Andreas Vindheim obránce/záložník, 26 let

Sparta > host. Schalke 04 „Stejně jako Karlsson přicházel za jiného trenéra, dnes ve Spartě šéfuje Pavel Vrba a řekl bych, že nesplnili jeho představy o tom, jak má hráč pracovat a chovat se na hřišti a možná i v kabině, jak má být týmový. Něco odvedli, Karlsson víc než Vindheim, ale jejich odchod naznačuje, že Pavel Vrba si představuje práci i kvalitu vyšší.“ Opava - Sparta: Kanga skvěle vyslal Vindheima, ten prostřelil Fendricha! 1:0 pro hosty

David Lischka obránce, 24 let

Spara > Baník „I přes personální problémy obrana Sparty na podzim fungovala nebo nějakým způsobem vykrystalizovala. Kvalitních stoperů na trhu tolik není. David Lischka pochází z regionu, za Baník odehrál velmi dobrý podzim. Měli dost prostoru zjistit, zda peníze na přestup stojí za to, stejně jako Slavia u Kačaraby. Pokud někde vidím slabinu Sparty z hlediska způsobu hry, který Pavel Vrba chce předvádět, jsou to křídla. Vidím tam Haraslína a Peška a tím bych v top kvalitě prakticky skončil. Další hráči mohou naskakovat, ale není to ´áčkové´ řešení. Když se mluví o Yirovi Sorovi právě z Baníku, je v tomhle směru velmi zajímavý.“ České Budějovice - Baník: Je rozhodnuto! Na 3:1 pro Ostravu zvýšil stoper Lischka

Lukáš Štetina obránce, 30 let

Sparta > hledá si angažmá „Za Spartu ani Slavii jsem nehrál, ale fotbalista, který se tam má prosadit, nemůže být psychicky labilní, musí být silná osobnost. Jestli se s tím Lukáš dlouhodobě nedokázal vyrovnat, pak už nejde tolik o to, jestli mu trenér důvěřuje, nebo ne. Už při přestupu z Dukly se hodně lidí divilo, že jde do Sparty, byla pro něho vysoký level, není to top hráč pro ni. Pro spoustu týmů ze středu tabulky ale může být výraznou oporou, navíc ve spojení s rychlým stoperem.“ Slovácko - Sparta: Štetina hlavičkoval po Karlssonově centru mimo bránu

Šimon Falta obránce/záložník, 28 let

Plzeň > host. Baník O olomouckých klucích se před šesti sedmi lety říkalo, že jsou v bublině a mimo Sigmu se neprosadí. Pak to Kalvach nebo Hořava prolomili, ale teď bych řekl, že se potenciál směrem ke třem top týmům vyjma Václava Jemelky zase vyčerpal. Hráči jako Daněk nebo Šíp, to je budoucnost. Šimon je platný, když je dobře psychicky naladěný a týmu se daří, pak je schopen přinést nadstavbu. Je to laufový hráč, ale ne úplně rváč,,agresor’.“ Šimon Falta v diskuzi na tréninku Baníku • Foto Foto / fcb.cz

Roman Potočný záložník, 30 let

Baník > host. Plzeň „Zkušený harcovník, který si naopak užívá toho, že se ocitl v plzeňské smečce vlků, jak se říká. Alespoň její kapitán Pavel Horváth tam je... Roman má rád trenéry, kteří s ním umějí komunikovat a dokážou si ho koučovat, což o Michalu Bílkovi i Horváthovi platí. Tenhle tah má velkou šanci na úspěch.“ SESTŘIH: Plzeň - Písek 8:0. Jasná výhra Viktorie, debut si odbyl Potočný