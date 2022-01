Smolař Souček! Zabrzdil ho výron v kotníku, o soustředění nejspíš nepřijde

Během podzimu ho na dva a půl měsíce vyřadilo z akce zranění kolena, smůla trefila Filipa Součka i na startu zimní přípravy. Mladý záložník Sparty podle informací iSport.cz utrpěl výron v kotníku, který ho nepustil do přípravného duelu s Chrudimí. Prvotní odhady až čtyřtýdenní absence se ovšem nenaplnily, Souček by tak měl v neděli odletět s týmem na herní soustředění do Španělska.