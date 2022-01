Polemika redaktorů Sportu: Má Slavia po Kuchtově odchodu „titulový“ útok?

Slavii opustil nejlepší střelec aktuální i předešlé sezony. Jan Kuchta zamířil do Lokomotivu Moskva a pražané se tak budou muset spolehnout v útoku na čtveřici Ivan Schranz, Michael Krmenčík, Denis Alijagič a Stanislav Tecl. Bude to dostačující v boji o mistrovský titul? Nad tím se v polemice zamýšlejí redaktoři deníku Sport Jan Podroužek a Radek Špryňar.

Jan Podroužek: ANO, Schranz a spol. to utáhnou

Slovenský reprezentant s devíti podzimní zásahy. K němu sice trochu kontroverzní postava, které první část sezony příliš nevyšla, ale patří do kádru českého národního týmu a kdo ví, jak ji může nakopnout tvrdá zimní příprava. Dál osmnáctiletý supertalent, bez přehánění. A zkušený poctivec.

Jmenovitě: Ivan Schranz, Michael Krmenčík, Denis Alijagič, Stanislav Tecl.

I přes odchod Jana Kuchty je tohle útočná sestava, která Slavii může pomoct k titulu raz dva.

Je pravda, že bez Kuchty se „sešívaní“ jistě oslabují. Aby jeho přestup do Lokomotivu ohrozil titulové ambice mužstva, je důležité porovnat, jestli taky červenobílí začínají ztrácet v tomhle případě i na své největší rivaly.

Viktoria Plzeň, která stojí téměř výhradně na Jeanu-Davidu Beaguelovi, silnější skladbu ofenzivy objektivně nemá. Těží hlavně z efektivity, z pohledu produktivity zaostává kromě Slavie a Sparty i za Slováckem a Baníkem.

Sparta by ze srovnání mohla třeba vyjít o něco líp i díky tomu, že se posílila o Tomáše Čvančaru, jemuž se v Jablonci na podzim celkem dařilo.

Ale bude to stačit, myslíte? Rozhodne se v dlouhodobém dostihu, v němž má Slavia navrch nejen díky útoku, ale obecně sehranějšímu projevu. Tohle Schranz a spol. za podpory kvalitního mužstva utáhnou.

Radek Špryňar: NE, problém je v Krmenčíkově hlavě

K Janu Kuchtovi můžete mít s trochou nadsázky tisíc výhrad počínaje technickou zdatností a konče přespříliš nabubřelým egem, jenže jeho prací nebylo vytvářet v kabině voňavý ozón, ale na hřišti dávat góly. A to během působení ve Slavii plnil s drobnými výhradami téměř dokonale. Tým Jindřicha Trpišovského opustila extrémně důležitá postava. V mých očích těžce nedoceněný hráč. Mužstvu bude chybět Kuchtova schopnost vysoce inteligentního pohybu ve vápně, kterým si pomáhal k „jednoduchým“ brankám, což bylo některými poněkud ironizováno. Stejně tak mimořádná pracovitost.

Úlohu prvního střelce má z logiky věci převzít Michael Krmenčík. Dovednosti na to má, to bezesporu, ale problém vidím v hlavě. Má za sebou dvě nepříliš vydařená angažmá (Bruggy, PAOK), ve Slavii je to také horší než lepší. Na jaře navíc bude pod tlakem, který v kariéře ještě nezažil. Slavii musí přesvědčit o smysluplnosti uplatnění opce, nejistou pozici – i kvůli Kuchtovi – má v národním týmu. S takovým závažím Krmenčík nikdy nehrál. I proto mám silné pochybnosti, že složité měsíce ustojí.

Ano, v Edenu je také Ivan Schranz, špitál opustil ligový veterán Stanislav Tecl a čeká se na adaptaci mladíčka Denise Alijagiče. Nezní to špatně, vůbec ne, ovšem s Kuchtou v zásobníku by Slavia měla opravdový „titulový“ útok.