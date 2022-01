Obavy o Beauguela. Plzni se zranil střelec, Horváth chválil mladíka

V tu chvíli přešel smích i Adolfa Šádka, který zápas sledoval z VIP tribunky mezi střídačkami. Sobotní přípravný zápas plzeňské Viktorie s Ústím nad Labem (1:0) nedohrál Jean-David Beauguel. Hlavní palební síla západočeského týmu ukončila své působení už po čtrnácti minutách na hřišti, 29letý forvard odstoupil kvůli svalovému zranění. „Je to nepříjemné,“ prohlásil po utkání asistent západočeského celku Pavel Horváth.

Beauguel nastoupil do prvního poločasu v úvodní jedenáctce, kterou plzeňští kouči vyslali na druholigového soupeře. Téměř nic ale na hřišti nestihl. Odehrál zhruba deset minut, když ucítil bolest ve svalu a řekl si o střídání. Doktoři mu okamžitě obvázali pravé stehno a nejlepší plzeňský střelec zamířil ze hřiště v Luční do útrob Doosan Areny.

„U Bogyho je to nepříjemné, uvidíme, jak dopadne po vyšetření. Cítil něco ve svalu a raději odstoupil,“ vysvětlil po utkání, které Viktoria vyhrála díky brance Jana Sýkory z první minuty 1:0, asistent Pavel Horváth.

Podle prvních zpráv by nemělo jít o nic vážného, nicméně u svalového zranění se před podrobnějším vyšetřením těžko odhadují možné škody. V případě delší Beauguelovy absence by se Plzeň dostala do značných trablů – v kádru figuruje jediný další útočník Tomáš Chorý.

„V tuhle chvíli to neznamená nic. Máme dostatek času a silný tým fyzioterapeutů, kteří se o něj určitě postarají,“ brzdil Horváth možné černé scénáře. Bojovat o titul na jaře pouze s Chorým na hrotu by bylo velmi složité. Beauguelovi navíc v létě končí smlouva a stále není jasné, zda z Plzně už v zimě neodejde, pokud přijde adekvátní nabídka.

Majitel Adolf Šádek, který zápas sledoval mimo jiných s bývalými hráči Viktorie Davidem Limberským a Danielem Kolářem, určitě neviděl obrázek kulhajícího klíčového hráče rád. Ještě po zápase před odjezdem ze stadionu s Beauguelem hovořil a ptal se ho na aktuální zdravotní stav.

Místo plzeňské ofenzivní jedničky se do mrazivého počasí rychle svlékal teprve osmnáctiletý útočník juniorky Tomáš Jedlička. Odehrál zbytek utkání, druhý poločas vepředu společně s Tomášem Chorým. A počínal si slušně, dostal se do několika slibných příležitostí, které po přestávce lapil výborně chytající gólman Ústí David Němec. „Byl s námi jen na zápas a příjemně nás překvapil. Určitě ještě šanci dostane,“ chválil Horváth mladého forvarda.

Plzeňští trenéři neřešili pouze jednu zdravotní lapálii – ještě v prvním poločase odstoupil kvůli bolestem v oblasti třísel Josef Koželuh, mladý krajní obránce, který bojuje o místo v kádru po návratu z hostování na Žižkově. Místo něj do zápasu už ve 25. minutě šel další hráč béčka Karel Žilák.

„O těch hráčích víme. Někteří kluci, co jsou v áčku, mají lehčí problémy, tak dostali šanci další. Kája i Tomáš (Jedlička) odehráli utkání na svých pozicích velmi dobře. Také Kája od nás určitě ještě nějakou šanci dostane,“ slíbil Horváth.

Krajní obránci z prvního týmu Milan Havel a Matěj Hybš totiž kvůli drobným zdravotním potížím zůstali v civilu, do zápasů stále nechodí Jan Kopic, Lukáš Kalvach a Václav Míka, dlouhodobě zraněný je Ondřej Pachlopník.

Aby toho nebylo málo, ke zranění došlo i v řadách ústeckého soupeře. V samotném závěru šel do souboje s Modouem N'Diayem střídající Matthew Cantin. Devatenáctiletý záložník si nešťastně poranil koleno a svíjel se v bolestech. Na hřiště museli doktoři a posléze i pojízdné vozítko, na němž hráč zamířil pravděpodobně rovnou na další vyšetření do nemocnice. Po nepříjemných minutách čekání sudí Petřík po dohodě s oběma týmy zápas v 88. minutě raději předčasně ukončil.

Viktoria i bez Beauguela a dalších členů kádru zápas zvládla a brankou Jana Sýkory zvítězila 1:0. Ve třech dosavadních přípravných zápasech (Písek 8:0, Příbram 6:0, Ústí 1:0) nedostala ani gól. Po zrušení soustředění ve Španělsku tým zůstává doma a sehraje ještě tři zápasy – v plánu je Brno, Mladá Boleslav a slovenská Sereď.

„Ústí byl zatím náš nejtěžší soupeř. Hráli velmi organizovaně, aktivně nás napadali. Dali jsme jen jeden gól, ale spousty dalších šancí neproměnili, snad jsme si to schovali na další zápasy. Jediná kaňka tam je v podobě zranění,“ shrnul Horváth.