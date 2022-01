Dloubák: Nabídky za Beauguela Plzni nestojí za přestup. Kontakt s Jurečkou

Do jarní části sezony ale Viktoria možná nezačíná v ideálním rozpoložení. Nejistota ohledně budoucnosti a smlouvy nejlepšího střelce Jeana-Davida Beauguela, krach přestupu posily do útoku a zrušené soustředění ve Španělsku - to jsou trhliny, se kterými se klub do jarní části sezony musí popasovávat. Bude Plzeň aktivní na transferovém trhu? Nakolik vážně se poohlíží po střelci Slovácka Václavu Jurečkovi a co Beauguelova budoucnost?

O tom všem a celé řadě dalších témat diskutují v novém Dloubáku redaktoři deníku Sport Jakub Konečný a Martin Vait. Dloubák je pořad a podcast iSport.cz o nejzajímavějším aktuálním dění z českého fotbalu a jeho zákulisí, ale i o velkých tématech, která bublají pod jeho povrchem. Všechny díly Dloubáku najdete na iSport.cz/podcasty, ve feedu iSport podcast ve všech podcastových aplikacích i na YouTube deníku Sport.

0:00 Proč Plzeň zrušila soustředění a nebude jí chybět?

7:02 Jak to vypadá s budoucností Beauguela a shání Plzeň útočníka? Co Jurečka?

20:10 Proč už Viktoria víceméně uzavřela přestupové okno a co problémy s mládeží?

29:45 Plzeňské hledání majitele se zadrhlo. Plánuje velké odchody a uplatní opci na Sýkoru?