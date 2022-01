Němečtí giganti ve frontě na Hložka. Plus zájemce, o němž se moc nemluví

Borussia Dortmund, domovina slovutného Erlinga Haalanda, v létě nabízela 25 milionů eur (asi 650 milionů korun). Liverpool položil na stůl nabídku v hodnotě 22 milionů eur (572 milionů korun), Ajax zkraje zimy přispěchal s cifrou 20 milionů eur (520 milionů korun).

Ne, o zájemce Adam Hložek a Sparta nouzi rozhodně nemají. Zatím ale všechny znovu a znovu odrážejí, o odchodu svého klíčového hráče Letenští během zimní přestávky nechtějí ani slyšet. I proto už v předstihu vykřičeli do fotbalového světa jasnou zprávu: Hložek je momentálně neprodejný.

„Adam u nás dokončí sezonu. Soustředíme se na to, aby měl dobrou přípravu,“ prohlásil zkraje ledna sportovní ředitel Pražanů Tomáš Rosický.

Ani tohle stanovisko ovšem nebrání tomu, aby kolem Hložka kroužili ti nejslovutnější supi. List Bild čerstvě přispěchal se zprávou, že by supertalentovaného mladíka rádi získali němečtí giganti Bayern a Dortmund. Borussia už s jednou nabídkou neuspěla, z bitvy ovšem neutíká.

„Sparta by za něj ráda inkasovala okolo pětadvaceti milionů eur, což je o pět milionů víc, než Dortmund před dvěma lety zaplatil Salcburku za Haalanda,“ připomněl německý server zajímavou okolnost.

V souvislosti s Bayernem Bild zase referuje v souvislosti s náhradou za Roberta Lewandowského. Podle informací Sportu ovšem Bavoři vidí v Hložkovi spíš podhrotového hráče, tedy výhledově alternativu za Thomase Müllera.

Minimálně pro zimní přestupové období si ovšem oba německé kluby (a i všichni ostatní) musejí nechat zajít chuť. Prodej v rozjeté sezoně nepřipadá v úvahu. A to ani v případě, že by někdo nabídl částku ve výši 25-30 milionů eur, které by Sparta za svůj nejzářivější klenot jednou ráda vyinkasovala.

„Adam je pro nás hodně důležitý. Ukazuje svou kvalitu, přednosti a dovednosti, které jsou stále výraznější. Všichni víme, že jeho cesta vede pravděpodobně do zahraničí, což nás trenéry asi úplně netěší. Na druhou stranu máme radost z toho, že nám Adam na jaře ještě pomůže,“ prohlásil trenér Pavel Vrba.

Podle informací Sportu je téměř jisté, že Hložek rozrazí bránu směrem zahraničí právě v létě. Kam to ale bude? Bundesliga by v mnoha směrech dávala největší smysl, ale pozor! V zákulisí se mluví rovněž o možném zájmu Arsenalu, na který má silnou vazbu jak Rosický, tak i Hložkův agent Pavel Paska ze společnosti International Sport Management.

Samotný hráč se navíc netají tím, že by ho nejvíc lákala právě Premier League. Dveře má ovšem otevřené do všech světových lig. Jen těžko bychom totiž hledali klub, který by o Hložka nestál.

Za kterou z klik v létě vezme?