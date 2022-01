Slávisté jako kamzíci! Výběh a pak přes kameny zpátky na hotel

PŘÍMO Z PORTUGALSKA | Téměř letní scenérie, stupně na úrovni jara v Česku, pronikavé slunce a na pláži pár turistů, co se učí pohyby na prkně nebo paddleboardu. Takhle to vypadá pod útesem na Porto de Mós, kde to slávisté mají hned „za barákem“ a kam se vydali na lehký páteční výklus po čtvrtečním modelovém utkání.