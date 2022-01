Bílek o Plzni: S majitelem řešíme pohyb v kádru, sestava se rýsuje

Z čeho vznikla první prohra v zimní přípravě?

„Prohráli jsme, tudíž nemůžeme být spokojení. Na druhou stranu jsme sehráli velmi dobrou první půli, vytvořili si spousty šancí. Škoda, že jsme v první půli nějakou neproměnili. Ve druhé půli dal soupeř gól ze standardky, což nás zamrzelo, my jsme měli ještě šanci Havla. Šedesát minut bylo podle našich představ, akorát efektivita nebyla taková, na tolik šancí musíme nějaký gól dát.“

Jste spokojený s dosavadním průběhem tréninkového procesu?

„Po třech nedělích přípravy všechno šlape. Sice jsme nejeli na zahraniční soustředění, ale podmínky jsou tady dobré, zatím je všechno, jak má být. Máme ještě čtrnáct dní do ligy, věřím, že se ještě zlepšíme, zlepšíme efektivitu v zakončení a budeme dobře připravení na první zápas s Hradcem.“

Rýsuje se vám základní sestava?

„Dneska se to hodně přiblížilo tomu, jak chceme nastoupit do prvního ligového zápasu na jaře. Ale samozřejmě nevylučuju, že ještě dojde k nějakým změnám. Od pondělí se s námi zapojí Kopic, uvidíme, jak bude vypadat, má čtrnáct dní na to, aby se dal dohromady.“

Stihne start ligy Jean-David Beaguel, který vynechal poslední dva přípravné zápasy?

„Měl trošku problém se svalem, věřím, že se s námi zapojí od začátku příštího týdne, nastoupí v generálce (sobota 29. ledna proti Seredi) a bude fit.“

Líbil se vám výkon Tomáše Chorého, který nastoupil od začátku na hrotu?

„Chorý odehrál šedesát minut a odehrál je velmi dobře, na to, že měl v týdnu nějaké zdravotní problémy. Podal výkon, který bych si od něj přál. Přidržel spousty balonů, nastřelil tyčku, škoda, že to neskončilo brankou. Je to hrotový útočník, pro jeho sebevědomí by bylo dobré, aby branky začal střílet.“

Pochválíte i výkon krajních hráčů Havla, Řezníka, Sýkory a Mosquery?

„Nechci moc mluvit o jednotlivcích. Jak jsem říkal, šedesát minut jsme podali výkon, jaký jsme si představovali. Hodně jsme běhali, byli hodně kvalitní s míčem, měli spousty šancí. Jediné, s čím kromě výsledku dneska nemůžeme být spokojení, je efektivita.“

Dojde ještě k zužování kádru?

„Řešíme s majitelem pohyb v kádru, směrem ven i dovnitř Nevylučuji ještě nějaké změny.“