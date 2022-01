Jéžiš, zas je tu Hložek! vzpomíná Tkáč. Pryč ze hřiště ho vyháněla policie

Bez týmu? Bez zápasů? Bez míče? To je pro Davida Tkáče ten největší trest. Před rokem, v době covidového lockdownu, neměl kde a s kým hrát. Do seniorského áčka ještě nepatřil, mládež dostala od vlády stopku. Jenže šikovný záložník umí improvizovat na hřišti i v životě. Kousek od bytu na sídlišti ve Zlíně má fotbalový areál, to byla výzva...

Popište, jak jste si poradil, když jste loni nemohl hrát fotbal.

„Nechtělo se mi běhat, tak jsem si chodil zakopat s kamarádem. Dělali jsme různá cvičení, abych neztratil techniku. Říkal jsem si, že doběhat to můžu potom. Všechna sportoviště byla v době covidu zavřená. Bylo to blbé období. Ale věděli jsme, že se dá na hřiště dostat zadem. Párkrát na nás dojeli policajti. Zeptali se nás, jestli víme, že je to zavřené. Tak jsme odjeli. Byli na nás hodní, pokutu jsme neplatili. Nevím, jak nás objevili. Asi to nahlásili nějací sousedi.“

S otcem Romanem, bývalým útočníkem Zlína, jste netrénoval?

„To ne. Já to mám radši bez táty. On už by mi ani nestačil. (úsměv) Oba ročníky, kdy jsem byl v devatenáctce, byla pozastavené. Říkal jsem si: Co teď? Zrovna tyhle roky jsou přitom rozhodující při přechodu do áčka. Pak přišel telefon, že mám přijít na trénink. To bylo super.“

Už jste se v kabině vedle Poznara a spol. pořádně rozmluvil?

„Pořád jsem tichý. Nejsem typ lídra, který hodně mluví. Spíš poslouchám. I když jsem byl třeba v sedmnáctce kapitán, neměl jsem v šatně proslovy a podobně. Ale už jsem se přece jen rozkoukal a s klukama si ve všem rozumíme.“

V lize jste dal čtyři góly z prvních čtyř střel na bránu. Vyčníval jste odmalička?

„V něčem ano. Byl jsem vždycky dobrý na balonu, ale v kategoriích mě neposouvali. Hrál jsem maximálně s o rok staršími. Teď jsem dostal šanci v áčku a využil jsem ji. Nikdy jsem nebyl klasický střelec. Spíš jsem bral balony od stoperů, vyvážel je a rozdával. Že mi to tam na podzim padalo, to bylo asi začátečnické štěstí.“ (úsměv)

Jste stejný ročník jako sparťan Adam Hložek. Potkávali jste se?

„Adam? To je něco neskutečného. Je můj vrstevník a tak daleko z nás je jenom on. Herně i postavou je úplně jinde. Pamatuji se, jak jsem proti němu hrával, ještě když byl v Brně. Už tehdy byl hrozně odskočený. Jenom jsem si říkal: Jéžiš, už je tady zase. (směje se) Vůbec mu nešlo vzít balon. Už v tak mladém věku byl unikát. Přeju mu, ať se mu daří a udělá velký přestup.“

Máte představu, jak se dopracoval k tak svalnaté, pevné fyzické konstituci?

„To fakt netuším. Musím se ho zeptat, kde to nabral, abych byl podobný jako on. (úsměv) Dřív patřil spíš k hubenějším, mrštným hráčům. Myslím, že až ve Spartě nabral tolik svalů.“

Vy na sobě cítíte, že jste se v osobních soubojích zlepšil?

„Poslední dobou jsem zesílil. Ani nevím, čím to je. Nezaměřuju se v posilovně na něco speciálně. Ale snažím se lépe jíst. Omezil jsem fast food. Ta jídla mám rád, ale už si je dám jen občas. Jím hodně masa, což se taky projevilo. Souboje už mi nedělají problém a jsem za to rád.“

Ligové hity mimo TOP trojku: Almási, brazilské duo i zlínské mládí

Tohle je vaše první zimní příprava s prvoligovým týmem. Zvládáte kondiční dávky?

„Je to hodně podobné jako v létě. Naštěstí už máme to nejhorší za sebou a teď už budeme jenom ladit fotbalové věci.“

Máte zamotanou hlavu z možného přestupu za lepším?

„Nemám, jsem pořád v klidu. Když něco přijde, budu rád. Ale teď chci hrát tady ve Zlíně. Agent Karol Kisel mi nic o nabídkách neříká, možná mi nechce motat hlavu. Jenom mi dává rady k fotbalu, sám byl dobrý fotbalista.“

