Dloubák: Tichá revoluce v Baníku, Ostrava míří k přestavbě. Povede se?

V novém Dloubáku s redaktorem deníku Sport Michalem Kvasnicou se podíváme na to, jestli Baník letními a zimními transfery zvládne rekonstruovat kádr tak, aby byl kvalitnější, na hřišti dominantnější - a probil se i do úplné špičky českého fotbalu. Dávají smysl příchody do ofenzivy a obměna křídelních hráčů? Prosadí se hráči jako Ubong Ekpai nebo Šimon Falta? A naučil se už Baník fungovat tak, aby prodával a sloužilo mu to ke sportovnímu prospěchu?

Dloubák je pořad a podcast iSport.cz o nejzajímavějším aktuálním dění z českého fotbalu a jeho zákulisí, ale i o velkých tématech, která bublají pod jeho povrchem. Moderuje Martin Vait. Všechny díly Dloubáku najdete na iSport.cz/podcasty, ve feedu iSport podcast ve všech podcastových aplikacích i na YouTube deníku Sport.

0:00 Má kouč Smetana silnější pozici a naučí Baník dominovat na hřišti?

10:50 Bude Lischka klíčovou postavou Baníku do dalších let a co posily v obraně?

20:10 Jak hodnotit přestup Sora z pohledu Baníku, co Azevedo a Jemelka?

28:50 Počítá se s odchodem Almásiho, naučil se Baník prodávat hráče a co mladí?

40:54 V čem musel změnit trenér Jílek principy svého fotbalu? Proč má Sigma jiné typy talentů než dřív?