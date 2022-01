Rváč a střelec za dva miliony Silný má zvednout Jablonec: Velká motivace

Na první zásah v novém působišti nečekal dlouho. V sobotu proti Lokomotivu Moskva si Jan Silný naběhl na kolmici Tomáše Malínského, pravačkou si míč připravil a levačkou vyrovnal na 1:1. Ve vyložené šanci si počínal s potřebným klidem i chirurgickou přesností, jak se na fotbalového zabijáka sluší a patří.

„Je dobře, že dal gól. Únava u něj je trochu větší, nebyl na to zvyklý, proto nehrál od začátku. Potřebujeme, aby dával góly. Škoda, že nepřidal branku ještě v devadesáté minutě,“ glosoval to kouč Petr Rada, kterému se přes zimu totálně rozpadl útok.

Tomáš Čvančara odešel za deset milionů korun do Sparty, Martin Doležal za polovinu do Zaglebie Lubin a Martin Nešpor kvůli zranění ani s týmem na soustředění do Španělska neodcestoval. V kádru tak zůstal z podzimu pouze jediný útočník – neprověřený Torfiq Ali-Abubakar z Ghany.

Vzhledem k tomu, že je Jablonec po devatenácti kolech na čtrnácté, tedy barážové příčce, jde o poměrně riskantní a znepokojivý stav. Jenže Čvančarovi s Doležalem končily za půl roku smlouvy, a tak se klubový boss Miroslav Pelta ocitl v defenzivní pozici.

Oba reprezentační útočníky by měli nahradit Dávis Ikaunieks, který se vrátil z hostování v Lotyšsku, a právě Silný, který na podzim vstřelil za Líšeň ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE osm branek.

„Přestup do Jablonce byl z pohledu rozhodování jednoduchý, protože pořád je to Jablonec a pořád je to první liga,“ uvedl šestadvacetiletý útočník, který stál podle informací deníku Sport dva miliony korun. „Celý život dělá člověk fotbal proto, aby se dostal na nejvyšší úroveň. A teď tady jsem. Určitě je to velká motivace,“ dodal odhodlaně rodák z Uherského Hradiště.

Doteď fotbal kombinoval s civilním zaměstnáním, pracoval ve skladu s vínem. A kromě gólů na sebe nejvíc upozornil loni v srpnu v derby se Zbrojovkou, když v přímém přenosu zpacifikoval výtržníky, kteří během zápasu napadli domácí pořadatele.

„Nikdy jsem nešel pro ránu daleko,“ culil se s odstupem. Ale tehdy mu do smíchu nebylo. Za potyčku byl totiž vyloučen a oslabená Líšeň nakonec zápas ztratila, Silnému navíc hrozil dlouhý distanc. Zdravý rozum však nakonec zvítězil, svérázný útočník byl omilostněn, dostal cenu fair play od brněnské primátorky a nadechl se k velké jízdě, která mu nakonec vynesla vysněný posun do nejvyšší soutěže.

Ve třetí a druhé lize si Silný připsal dohromady 174 startů, ve kterých vstřelil 115 gólů. To je bilance jako zvon.

Potvrdí ji mezi elitou?