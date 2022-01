Zápis prozradil posilu: Vacek míří do Pardubic. Nahradí ho Petrák?

Pardubice brzy přivítají nejzvučnější zimní posilu, míří k nim v Ďolíčku nechtěný Kamil Vacek. Čtyřiatřicetiletý střední záložník měl za Východočechy odehrát již středeční duel Tipsport ligy v Prostějově (1:3), což prozradil i zápis o utkání, ale podle informací iSport.cz ještě nedošlo k definitivní dohodě s Bohemians. Jeho přestup je nicméně otázkou několika hodin, maximálně dnů. Pražany by naopak mohl posílit Ondřej Petrák, jenž se trápí v béčku Slovanu Bratislava.

S číslem 8 měl podle zápisu v dresu Pardubic v Prostějově vyběhnout Kamil Vacek. Datum narození za jménem potvrdilo, že jde opravdu o někdejšího bývalého reprezentanta, jenž naposledy působil v Bohemians.

Jenže Vackovo jméno bylo tužkou slabě přeškrtnuto, nakonec ho nahradil Matěj Vít. A záložník na Hanou vůbec neodcestoval. Proč? Podle informací iSport.cz mu Bohemians na poslední chvíli zakázali nastoupit, dokud není transfer administrativně dořešen, přestože o něj pražský klub již nemá zájem. Na podzim ve FORTUNA:LIZE odehrál pouhých 203 minut a dostal svolení hledat si angažmá.

Přestup je nicméně otázkou několika hodin, maximálně dnů. Brzy by měl být oficiální, díky čemuž se Tesla dočká po odchodu Michala Berana a Mojmíra Chytila nutného zvýšení konkurence ve středu pole.

Příchod Filipa Zorvana neklapl, zamířil do Karviné. Chytila si zase stáhla Olomouc, kde by měl patřit do užšího kádru. Proto Vacek.

Východočeši tak do Prostějova dorazili ještě bez zkušené posily i trenérů A-týmu s velmi mladou sestavou, což bylo na výkonu i výsledku zdát. Ambiciózní druholigista zaslouženě zvítězil 3:1.

A Bohemians? Ti lákají devětadvacetiletého Ondřeje Petráka, který strávil několik sezon v německém Norimberku, ale nyní se trápí na Slovensku. Přesněji v rezervě Slovanu Bratislava.

Byť jde o dobře placené angažmá, kariéra bývalého hráče Slavie uvadá. Nakopnout by ji mohl v Ďolíčku. Tedy pokud se domluví na podmínkách.