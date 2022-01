INSIDER: Samek má věci z Premier League, říká Holoubek. Co Karabec?

Jsou to jména, která budou i v jarní části nejvyšší fotbalové soutěže vábit pozornost a zvědavost: Adamové Hložek a Karabec, Daniel Samek či Kryštof Daněk a s nimi možná nově i „zabiják“ Denis Alijagič. Právě o těchhle „mladých puškách“ hovoří expert David Holoubek v dalším díle videopořadu LIGOVÝ INSIDER věnovaném speciálně talentům. Naplní se plán fotbalové infuze, kterou vyhlásila Slavia? A dostávají nadaní teenageři na Letné opravdu adekvátní šanci? „Pavel Vrba přesně ví, co dělá,“ říká krom jiného kouč reprezentace do devatenácti let.

Deník Sport nedávno jako každým rokem vyhlásil žebříček TOP 50 fotbalových talentů. Svým hlasem přispěl, stejně jako další mládežničtí trenéři, i Holoubek – a ve svém pořadí měl všechny hráče z výsledné první pětky. Jen dal ve srovnání s ní slávistu Samka výše než sparťana Karabce. A zrovna na devatenáctiletého záložníka z Edenu bude na jaře také nejvíce zvědav.

„Má nedostatky i úžasné věci, to je Bundesliga, Premier League,“ říká. Pokud jde o Karabce, je podle Holoubka důležité brát v potaz hlavně rozvoj jeho mimořádných předností. „Musíme se na něho dívat jinou optikou a naučit se s ním pracovat,“ říká a vysvětluje proč. Krom jiného pak také rozebírá, jak by mohla vypadat blízká Hložkova budoucnost, tedy do které soutěže a do kterého klubu by mohl nejproduktivnější hráč nynější ligové sezony brzy zamířit.

