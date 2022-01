Zif jako Cuf. Nebo Hakimi? Olomoucký univerzál to zkouší na beku

V prvních čtyřech soutěžních zápasech sezony, do kterých nastoupil, se blýskl pěti góly a třemi asistencemi. V Česku loni v srpnu neběhalo moc fotbalistů s lepší formou než Pavel Zifčák. Dvaadvacetiletý útočník se konečně prosadil do základní sestavy Sigmy, trenéru Václavu Jílkovi imponuje zejména pracovitost důrazného odchovance. I díky ní mohl Zifčáka využívat na křídle. Tím to však nekončí, nově je cenný univerzál pro kouče alternativou na pozici pravého beka.

Přestože je Pavel Zifčák odmalička útočníkem, kde nastupoval v mládežnických reprezentacích i na stáži v italské Sampdorii Janov, loni v létě poprvé vznikla myšlenka vyzkoušet hráče s gólovým apetitem na pravém kraji obranné čtyřky.

Staronový realizační tým v čele s hlavním trenérem Václavem Jílkem a asistentem Jiřím Saňákem v Zifčákovi viděl atributy připomínající reprezentanta Vladimíra Coufala.

Zejména aktivitu, sílu, poctivost a zodpovědnost.

Zároveň je nicméně třeba dodat, že jedničkou na zmíněné pozici je Slovák Juraj Chvátal. Rodák z Velké Bystřice se v sobotu v Jablonci s nejvyšší pravděpodobností objeví na levé straně zálohy, odkud pohotovou střelou bez přípravy rozhodl generálku s Brnem (2:1).

O zajímavou alternativu však rozhodně jde. Už proto, že vzadu Zifčák obstál s Trnavou (3:2), Tirolem Innsbruck (3:0) i naposledy Zbrojovkou.

„Pavel na pravém obránci splňuje naše nároky: má rychlost, soubojovost, fyzickou vybavenost, kondici... Vyzkoušeli jsme ho a určitě je to možnost i pro ligu,“ pochvaluje si Jílek další variantu.

Sáhl po ní ve chvíli, kdy Chvátala, Zahradníčka i Hálu začaly trápit zdravotní problémy a Látal byl již na hostování v Karviné.

„Klasického pravého beka máme v béčku ve Slavíčkovi, ale v tuhle chvíli jsme chtěli pracovat s jinými alternativami ze stávajícího kádru. Někteří vypadli, tak jsme ukázali na Zifa,“ dodává kouč.

Coufala připomíná i tím, že nejde o technického hračičku. Vlastní je mu dřina, která se teď vrací. V minulosti to však úplně neplatilo, Zifčákovi pomohly shozené kilogramy i drobnohled realizáku.

„Zifimu se dřív nechtělo moc běhat, až teď přišel na to, že bez toho to nejde,“ podotýká dlouholetý mládežnický trenér Sigmy Pavel Tököly, který vedl úspěšný ročník 1999.

O razantním fitness progresu svědčí i data z podzimu FORTUNA:LIGY. Mezi nejlepší sprintery a zároveň i mezi nejlepší maratonce jednotlivých kol se dokázali dostat pouze tři fotbalisté.

Alexander Bah s Ivanem Schranzem ze Slavie – což nepřekvapí – a Zifčák. V Plzni (0:0) naběhal 12818 metrů, proti Hradci Králové (2:2) mu naměřili maximální rychlost 33,2 kilometrů za hodinu.

Jde o ideální mix, Jílek to ví. I proto je na něm vidět, že mu občas promine nepřesnou přihrávku či horší první dotyk. Pořízek podobný někdejšímu forvardu Michalu Hubníkovi mu to vrátí jinak.

„Pavel není úplně klasický produkt olomoucké líhně jako třeba technický Kryštof Daněk. Je to bijec, který nic nevypustí. Touto vlastností, která vás okamžitě zaujme, se trochu odlišuje. Pakliže se s ním dobře pracuje, trenérům to vždycky vrátí. Na hrotu mu to sedí nejvíc, ale umí hrát i na kraji. Je to důkaz jeho komplexnosti. Díky charakteru je přizpůsobivý,“ vzpomíná na pohodovou spolupráci v reprezentační dvacítce kouč Jiří Žilák.

Je si toho vědom i hanácký celek, proto s odchovancem nedávno prodloužil smlouvu do června 2024. Stejně tak si na Andrově stadionu pojistili vrstevníka Ondřeje Zmrzlého.

„Jsem rád, že mi klub věří a že jsme spojili budoucnost,“ děkuje Zifčák.

„A moje nová role? Vždycky jsem byl útočník, takže v defenzivě mám rezervy. Musím na nich zapracovat, ale stopeři mě řídí a pomáhají. Je tam větší zodpovědnost, už za mnou není tolik lidí. Zase mám však hru před sebou. Vyloženě vzor asi nemám, ale líbí se mi Hakimi,“ zmiňuje marocký expres z PSG.

Jde o další důkaz toho, že trend moderního fotbalu míří čím dál k větším nárokům na komplexnost a variabilitu. Rozdíly mezi posty se smazávají, v kurzu jsou spolehliví a běhaví univerzálové. Avataři.

PRAVDĚPODOBNÁ SESTAVA NA JABLONEC

Stejskal

Chvátal Beneš Jemelka Zmrzlý

Breite Spáčil

Navrátil Růsek Zifčák

Chytil