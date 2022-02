INSIDER: Plavšič nebyl efektivní, říká Kotal. Chová se Stanciu logicky?

Jan Kuchta a Nicolae Stanciu. To jsou dvě výrazná jména, která už nebudou figurovat na soupisce Slavie. Prvního má přinejmenším pro začátek nahradit Michael Krmenčík . „Je to trošku jiný typ, Kuchta byl mnohem pracovitější,“ upozorňuje Kotal a vysvětluje, za jaké podmínky může host z Brugg novou akvizici Lokomotivu Moskva nahradit. Pokud jde o Stancia, jenž odchází do čínského týmu Wu-chan Three Towns, bývalý sparťanský kouč srovnává jeho působení v Edenu a na Letné. „Ve Slavii měl trošku lehčí roli,“ myslí si a objasňuje, v jakém aspektu. „Jeho přestup mi moc logiku nedává,“ hodnotí rozhodnutí rumunského záložníka.

Obzvlášť zajímavé bude sledovat, jak se slávistickému trenéru Jindřichu Trpišovskému povede fotbalová „rekvalifikace“ Srdjana Plavšiče: rychlý záložník začne z nouze na pozici levého obránce a během zimní přípravy se blýskl góly i asistencemi. Co tomuhle tahu říká Kotal, který ve Spartě Plavšiče vedl? „V obranné fázi problém není. Vyčítali jsme mu strašně nízkou efektivitu,“ vzpomíná a vybavuje si zápas, kdy na to „dojel“ celý tým. „Záleží i na tom, co mu soupeři dovolí,“ zůstává v prognózách opatrný.

