Vytoužená posila Dynama je na cestě. Ghaňan dorazí, měl problém s vízy

Je mu dvaadvacet, pochází z Ghany a ve středu by měl posílit fotbalové České Budějovice. Stoper Ishaku Konda má být náhradou za ukrajinského mládence Maksyma Talovierova, jenž v zimě odešel z Dynama do Slavie. „Konda by měl přiletět ve středu,“ řekl budějovický sportovní ředitel Tomáš Sivok na tiskovce před startem ligového jara. Africký stoper by měl v Budějovicích hostovat do léta s následnou opcí.