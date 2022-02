Žoldák Stanciu? Neznáte mě, vpálil Rumun Vízkovi. Hájil jej také Tvrdík

Stanciovy kariérní kroky jsou známé. Z Anderlechtu do Sparty, pak úprk do Arábie, brzký návrat do Prahy, ale do konkurenční Slavie. Po necelých třech sezonách se rýsuje další transfer, tentokrát do Číny. „Sešívaní“ pouští svého záložníka do klubu Wu-Chan Three Towns, zbývají doladit detaily. Do pokladny českého mistra mají přitéct čtyři miliony eur, bezmála sto milionů korun.

Odchod tvořivého středopolaře do destinace, které jej neposune sportovně, zato zajistí finančně, vyvolává řadu diskuzí mezi fanoušky i odbornou veřejností. „Byl, a vždycky bude, žoldákem. Ukázal se tak už ve Spartě. Stejný zůstal i ve Slavii. On prostě hraje fotbal pro peníze. Klubismus a úcta k barvám mu nic neříká. Když viděl, kolik mu v Číně nabízejí, řešil jen jednu cestu. To jsou fakta,“ nebral si servítky fotbalový glosátor a bývalý reprezentant Ladislav Vízek v komentáři pro Sport.

Stanciu na ostrá slova zareagoval. „Pro Ladislava Vízka - neznáte mě, neznáte můj příběh, jaké výzvy a obtíže mi život připravil. Mluvíte o penězích, mém charakteru, přitom jsme se nikdy nesetkali,“ začal svůj příspěvek na Instagramu.

Pak hájil své kroky, které dosud v kariéře učinil. „Když jsem opouštěl Spartu, všichni říkali, že jdu do Arábie za penězi. Měl jsem tam smlouvu na 3,5 roku, ale už po třech měsících jsem jsem se chtěl vrátit zpátky do Evropy. Vzal jsem plat za tři měsíce a vzdal se zbytku peněz. Když jsem podepsal Slavii, dovedete si představit, že jsem dostal peníze menší, a nevadilo mi to. Navíc nikdo nezmiňuje to, že do Sparty jsem z Anderlechtu šel také za menší výplatou. Chtěl jsem hrát fotbal a tolik nebral v úvahu finanční podmínky,“ vysvětlil rumunský reprezentant.

Zmínil, jak probíhalo jeho rozhodnutí opustit Slavii. „Minulou zimu jsem měl nabídku, ale neodešel jsem. V létě jsem měl nabídku, také jsem neodešel. Teď měla Slavia možná poslední šanci, aby z mého přestupu získala nějaké peníze, za rok bych mohl odejít po skončení smlouvy zadarmo, kamkoliv bych chtěl. Tahle možnost byla dobrá pro mě i pro klub,“ zdůraznil.

Stanciu i v Edenu pobíral velké peníze a patřil k nejvíc vydělávajícím hráčům v týmu. „Slavia ušetří luxusní plat, vejdou se do něj tři, možná čtyři další kluci. Co vím, Nico bral v Edenu hodně přes milion korun měsíčně. Zmínil jsem slovo žoldák. Zní to ošklivě, ale mně to k němu prostě sedí. Najednou bum prásk a Slavia vykopne jaro bez Stancia,“ divil se Vízek.

Stanciu si za svým krokem stojí a nevidí v něm jen útěk za penězi. „Ve Slavii jsem strávil dva a půl roku, vyhrál dva tituly, jeden domácí pohár, hrál Ligu mistrů, Evropskou ligu i Konferenční ligu, vyhrál také individuální trofeje. Věřím, že jsem klubu i fanouškům odevzdal všechno a byli jsme velmi úspěšní. Takže, prosím, nemluvte o někom, koho neznáte,“ zakončil svůj instagramový „dopis“ Stanciu.

Klíčového hráče Slavie posledních sezon podpořil i klubový šéf Jaroslav Tvrdík . „Nicolae Stanciu je absolutní profesionál. Příjemný a skromný člověk, schopný podřídit se týmu. Slavii odevzdal vše, co jsme čekali. Splnil nám řadu snů a máme ho rádi. Nyní je pro klub i Nica čas jít dál. Zaslouží si slávistický respekt,“ vyjádřil se na Twitteru.