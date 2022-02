Látal bude obrovskou oporou, věří Páník. Proč nepřišel Azevedo?

Jak jste spokojen s obměnou kádru?

„Něco nám vyšlo podle přání, něco méně. To podstatné se však podařilo, což je pro nás důležité. Ať už je to Jánoš, Kobouri, Látal, Zorvan, Chvěja, Holík... Všechno charakterově výborní a pracovití kluci. Zdvojili jsme posty a získali kvalitu.“

Ulevilo se vám, když se před odletem na soustředění do Turecka definitivně rozhodlo, že Adam Jánoš bude u vás a ne v polské Termalice, ze které měl taky nabídku?

„Když nám Adam řekl, že zůstane, tak jsem věřil. Ale samozřejmě jistotu máte, až když je vše zaregistrované. Pro nás je to hráč, který v Turecku ukázal, že bude přínosem. Řídí mužstvo, komunikuje i s námi trenéry. Velké posílení středu pole.“

Zajímavě dopadlo obsazení pravého obránce, kde nakonec nebude baníkovec Muhammed Sanneh, ale olomoucký Radek Látal...

„Radek je sice pořád mladý kluk, ale pro nás na pravém beku bude obrovskou oporou. Fakt obrovskou. Ani jsem netušil, že bude takhle výborný. Na soustředění ukázal, že po herní i taktické stránce prošel olomouckou školou. O kondici ani nemluvím.“

O Azeveda, kterého Baník vyřadil z kádru, jste neměl zájem?

„Nějaká komunikace proběhla, ale u nás je problém s počtem hráčů mimo Evropskou unii. Kvóta je daná svazem, takže nabrat dalšího hráče, aby tři jiní seděli na tribuně, to by nebylo dobré. I z tohoto důvodu jsme nekontaktovali přímo hráče ani klub.“

Jaký je zdravotní stav týmu, jenž nebyl na kempu kompletní. Co třeba Michal Papadopulos?

„On, Zych ani Holík neodletěli. Ale už jsou všichni v tréninku. Bude záležet na tom, jak budou vypadat.“

Posunul se Lukáš Holík hodně od doby, kdy jste ho vedl ve Zlíně?

„V Dukle byl jedním z klíčových hráčů, který dával góly a přihrával na ně. Chápe post desítky, už to není mladý zajíc. Posunul se, má zkušenosti. V Opavě měl teď čísla, proto jsme ho stáhli. Vyzrál. Ve Zlíně byl dřív hráčem s dobrými parametry, ale měl konkurenci. Dneska je takových hráčů málo, jsme rádi, že jsme jej získali.“

Co atmosféra v týmu? Uvědomí si bezstarostní Brazilci vážnost situace?

„Byli delší dobu doma, měli problémy s covidem a tak dále. Uvidíme, jak doženou resty, kluci mají co dělat, aby doběhli to, co ostatní. Nejsou v ideálním rozpoložení, horší jsou pro ně i terény. Na druhou stranu už jsou tu zase delší dobu. Každopádně Eduardo na Slavii stejně nemůže hrát kvůli trestu.“

Los je nemilosrdný, co jste říkal na výkon Slavie v prvním poločase generálky proti Baníku?

„Ukázala, jak je i přes odchody silná. Až jim přijede Olayinka a uzdraví se všichni, ještě to vystupňují. Slavia zvolila model, který u nás asi ještě nikdy nikdo neudělal. Na dlouhém soustředění nehráli jediný zápas, ostré utkání měli až tady. První poločas proti Baníku jim vyšel výborně, šance měli i ve druhém poločase, jen nedali góly. V Portugalsku byli schovaní, nemáme o nich tolik taktických informací, ale s Baníkem nám něco ukázali.“

Po Edenu přijdou dvě vyloženě záchranářská utkání: doma s Jabloncem a v Teplicích...

„Klíčová budou všechna utkání, je jedno, kde body uděláme. Ale musíme je udělat. Než se tabulka po třicátém kole rozdělí, chceme zůstat v dostřelu na ostatní, abychom se pak mohli prát ve vzájemných zápasech.“

Sledoval jste, jak si v zimě vedla konkurence?

„Sledovali, ale nepitvali. Člověk má z toho pak akorát těžkou hlavu, když řeší, koho kdo udělal, jak hrál a podobně. Třeba s Teplicemi jsme byli přímo v jednom tréninkovém areálu v Turecku. Viděli jsme se na trénincích i v utkáních, něco jsme vyčetli my, něco oni. Pak je stejně rozhodující ten moment na hřišti. Buď to prodáte, nebo ne.“

Máte tři brankáře, kdo bude jedničkou?

„To zjistíte až hodinu před zápasem.“ (úsměv)

