Odhad boje o záchranu: Zlínu hrozí propad, Karviné smutný rekord

Nejen bitva o titul bude vyrovnaná a napínavá. Hned šest klubů se na jaře bude muset rvát o udržení prvoligové příslušnosti. Deník Sport shrnuje jejich silné a slabé stránky a odhaduje jejich šanci na záchranu.

Zlín 11. místo, 19 bodů Podzimní bilance: 5 výher, 4 remízy, 10 proher Skóre: 23:37 Důležité příchody: Vukadin Vukadinovič (Radnički Niš) Důležité odchody: – Plus: Do jara jdou ze všech ohrožených v nejlepší pozici a v kontaktu s prostřední skupinou, mužstvo zároveň v zimě neoslabilo. Minus: Jedním slovem konkurence, která je namačkaná těsně v závěsu a pro záchranu se výrazněji posilovala, Jablonec, Pardubice a Bohemians můžou Zlín stáhnout pod sebe. Odhad Sportu: BARÁŽ Mohlo by to být jedno z nemilých překvapení jara, propad Zlína na barážové pozice, k nimž má stejně daleko jako k prostřední skupině, pouhé tři body. Výkonnostně i výsledkově silně osciluje od dobrého ke špatnému, konkurence ho stlačí do baráže. Vukadin Vukadinovič je staronovou tváří ve zlínském dresu • Foto FC Fastav Zlín SESTŘIH: Olomouc - Zlín 1:1. Moravské derby bez vítěze, na Růskovu trefu odpověděl Fantiš

Bohemians 12. místo, 18 bodů Podzimní bilance: 5 výher, 3 remízy, 11 proher Skóre: 27:44 Důležité příchody: Ondřej Petrák (na snímku; záložník, Slovan Bratislava), Daniel Mareček (záložník, Slovácko), Antonín Křapka (obránce, Karviná), Jevgenij Nazarov (obránce, Krasnodar II), Dominik Hašek (obránce, Chrudim) Důležité odchody: Jan Vodháněl (záložník, Admira Wäcker), Patrik Le Giang (brankář, Pohronie), Kamil Vacek (záložník, Pardubice), Vladislav Levin (záložník, Slovácko) Plus: Tradičně celkem slušná domácí bilance, z celkových osmnácti bodů doma Bohemians urvali třináct. Minus: Otřesná defenziva, nejhorší v soutěži, „klokani“ inkasují v průměru 2,3 branky na zápas. Odhad Sportu: ZACHRÁNÍ SE Bohemians téměř nebodují na hřištích soupeřů a zvlášť tristní je defenzivní statistika. Pomoci by si ale mohli relativně nadějnými příchody Daniela Marečka, Antonína Křapky a třeba i reinkarnací odchovance Slavie Ondřeje Petráka. Ondřej Petrák je výraznou posilou Bohemians • Foto Bohemians Praha 1905 SESTŘIH: Sparta - Bohemians 5:1. Kanonáda na rozloučenou, Pulkrab nasázel hattrick

Pardubice 13. místo, 17. bodů Podzimní bilance: 4 výhry, 5 remíz, 10 proher Skóre: 24:41 Důležité příchody: Kamil Vacek (na snímku; záložník, Bohemians), Jakub Rezek (útočník, Slovácko), Karel Pojezný (obránce, Baník), Robin Hranáč (obránce, Plzeň) Důležité odchody: Martin Šejvl (obránce, Chrudim), Mojmír Chytil (záložník, Olomouc) Plus: Trenér Jiří Krejčí je prostě machr, dokázal to za léta ve druhé lize i v minulé sezoně po postupu. Minus: Klasika trvající už druhou sezonu: Pardubice hrají na Bohemians, kde prostě nejsou doma. Odhad Sportu: ZACHRÁNÍ SE Poměrně slušnou produktivitu je potřeba podpořit vylepšenou obrannou hrou. Na podzim schytaly Pardubice druhý největší počet branek, což ale bylo ovlivněno třemi debakly. Defenzivu by měly vylepšit posily Hranáč s Pojezným. Kamil Vacek (vpravo) bude dál hrát ligu v Ďolíčku, ovšem v dresu Pardubic • Foto FK Pardubice SESTŘIH: Bohemians - Pardubice 1:2. Bitvu o Ďolíček ovládli i podruhé v sezoně Východočeši

Jablonec 14. místo, 16 bodů Podzimní bilance: 3 výhry, 7 remíz, 9 proher Skóre: 14:34 Důležité příchody: Davis Ikaunieks (na snímku; útočník, Liepaja), Jan Silný (útočník, Líšeň), Václav Kadlec (útočník, Mladá Boleslav) Důležité odchody: Tomáš Čvančara (útočník, Sparta), Martin Doležal (útočník, Lubin) Plus: Oproti konkurentům má prostě našlapanější kádr, zkušenější, kvalitnější. Mělo by to být znát. Minus: Atmosféra v klubu je ovlivněná nejistotou ohledně situace kolem majitele Miroslava Pelty. Odhad Sportu: ZACHRÁNÍ SE Sice odešlo elitní útočné duo Čvančara, Doležal, ale ani s ním Jablonec na podzim góly nedával. Na forvarda Silného z Líšně jdou z druhé ligy velmi dobré reference, proč by se nerozletěl exreprezentant Kadlec? Dávis Ikaunieks v dresu Jablonce • Foto Jaroslav Legner (Sport) SESTŘIH: Slovácko - Jablonec 2:1. Dva odvolané góly hostů, rozhodl Petržela

Teplice 15. místo, 11 bodů Podzimní bilance: 3 výhry, 2 remízy, 14 proher Skóre: 19:37 Důležité příchody: Mohamed Tijani (na snímku; obránce, Slavia), Filip Žák (útočník, Prostějov), Filip Mucha (brankář, Prostějov), Dejan Boljevič (obránce, Alaškert) Důležité odchody: Martin Chlumecký (obránce, Ostrava) Plus: Moc se jich vskutku nenajde. Možná jedině to, že to horší než na podzim snad být nemůže. Minus: Velká ztráta. Na mimobarážové příčky to dělá šest bodů, což je při jedenácti kolech na hraně. Odhad Sportu: BARÁŽ Nepřišly zkušené posily, příliš protřelý není ani realizační tým vedený koučem Jarošíkem. Teplice se nemají příliš o co opřít, snad jedině o šestibodový náskok před poslední Karvinou. Rovnou spadnout by neměly. Mohamed Tijani vyztužil obranu Teplic • Foto FK Teplice SESTŘIH: Teplice - Mladá Boleslav 0:1. Rozhodl Ladra, Fortelný nedal penaltu