Jurečka hraje bez podpisu, Slovácko se nedohodlo s Plzní. Svědík chválí posilu

Není to dobrá situace pro nikoho. Václav Jurečka má půl roku do konce kontraktu ve Slovácku a prodloužit ho nechce. Vedení klubu tento týden zaslalo jeho agentuře ICM Stellar Sports v angličtině nabízené podmínky pro budoucí dohodu. „Čekám na odpověď. Ale moc nevěřím, že se něco změní,“ zůstává realistou sportovní manažer Veliče Šumulikoski. „Jednáme s ním, jde o interní věci,“ doplňuje výkonný ředitel Petr Pojezný.

Jurečkova pozice na hřišti zůstává stejná jako ve druhé polovině podzimu. Pro trenéra Martina Svědíka je první volbou, efektivnímu pracantovi věří. V záloze eviduje Rigina Ciciliu, který je odlišný typ a v přípravě ho trápilo zranění. Už je však fit a schopnosti, aby na Jurečku během jara zatlačil, má. Ligové minuty bude znovu dostávat teenager Filip Vecheta, čeká se zlepšení Ondřeje Šašinky, hosta z Baníku.

Útok má pohárový adept vcelku slušně pokrytý. Nicméně Jurečkovu budoucnost by potřeboval vyřešit co nejdříve. Momentálně to vypadá tak, že opavský odchovanec odejde v létě po skončení smlouvy zadarmo. Do Plzně? Do zahraničí? To se neví. Zatím odmítl konkrétní nabídku z polské ligy, kam se mu nyní v zimě nechtělo a také klub očekával vyšší transferovou sumu.

Nákup českého snajpra už Raków vzdal. Když nedošlo k dohodě před odletem na soustředění do Turecka, zařídil se po svém. „Venca řekl do novin, že chce do konce sezony zůstat u nás,“ připomíná Šumulikoski. „My jsme nic špatně neudělali. Začali jsme s ním jednat už loni v srpnu. Jako hráče si ho vážím, ale už nikdy nedopustím taková jednání, jako byla s jeho tátou. Nerad lžu a už vůbec nechci, aby někdo lhal mně. Byl to začarovaný kruh,“ naráží manažer klubu na chování útočníkova otce.

Ten už syna oficiálně nezastupuje. Věc dostala do rukou renomovaná agentura ICM Stellar Sports v zastoupení bývalého ligového hráče Radka Špiláčka. Ve Slovácku věří, že se rokování dostanou na jiný level. Neočekává se ale, že by Jurečka najednou couvl a upsal se klubu na další období.

„Hráč je pro nás důležitý, ale na druhou stranu jsme 1. FC Slovácko,“ zdůrazňuje Pojezný, že celek z nejmenšího prvoligového města nemůže rozhazovat miliony jako Sparta či Slavia. „Jurečka je zatím jedním z našich hráčů, běží mu platný kontrakt a prodloužený není,“ potvrzuje.

Podle Šumulikoského mohl Jurečka v klidu oznámit, že dojede ročník a pak se může s klubem bavit, co dál. „A ne že se z toho udělá taková kaše,“ ulevuje si. Zásadním problémem je, že Slovácko bylo s druhou stranou už během podzimu předběžně domluveno na pokračování spolupráce, jenže hráčův otec si posléze začal diktovat jiné podmínky. Samozřejmě lepší. Na ústní dohodu už neslyšel. Celý spor může negativně ovlivnit i klima v kabině.

„Hráči to vnímají, ale myslím, že se dívají sami na sebe a starají se o svou práci. Spíš si z toho dělají srandu,“ všímá si Šumulikoski, jenž se obává jiné věci. Dobře si pamatuje, v jakém módu dohrávali ve Slovácku útočník Tomáš Zajíc nebo obránce Jan Juroška. Ti rovněž odmítli novou smlouvu a v předstihu podepsali ostravskému Baníku. Na jaře pak byli poloviční.

„Zajíc nedával góly a Juroška byl hlavou jinde. Tohoto se bojím i v případě Jurečky. Mozek neošidíš,“ myslí si.

Levina potřebujeme. Zapadne rychle

Dlouho usiloval Martin Svědík (47) o příchod Vladislava Levina. S ruským záložníkem, jenž skončil v Bohemians, udělal dobrou zkušenost při společné štaci v Jihlavě. Nyní se vedení Slovácka povedlo jeho příchod zrealizovat. Kouč čtvrtého celku tabulky ještě touží po jednom křídelním borci jako náhradě za Jana Navrátila. „Tyhle posty nás pálí,“ uvedl Svědík.

Transfery Jana Navrátila a Daniela Marečka ještě více zúžily kádr Slovácka. Proto je trenér Martin Svědík rád, že se „last minute“ objevil v Uherském Hradišti aspoň šestadvacetiletý Vladislav Levin, středový hráč s vyváženou ofenzivou i defenzivou. Podle všeho bude už v nedělní nominaci na Pardubice.

Jak jste získali záložníka Vladislava Levina, jenž se po konci v Bohemians vracel do Ruska?

„Víme, že to u nás nebude o pěti šesti příchodech. Potřebovali jsme někoho do středu zálohy. To byl jeden z našich úkolů. Podařilo se na poslední chvíli přivést Vlada. Ještě sháníme jednoho křídelního hráče. Pracujeme na tom. Možná se to povede během čtrnácti dnů. A třeba vůbec. Shodli jsme s vedením se na tom, že tyto posty nás pálí.“

Prý je Levin dobře připravený a okamžitě použitelný do části zápasu. Je to tak?

„Souhlasím s tím, že do určité fáze utkání ano. Je potřeba si říct, že se nepřipravoval s žádným mužstvem. Bude pár chvil trvat, než si zase zvykne na týmové pojetí. Ale je to inteligentní a velice pracovitý hráč. Myslím, že do mužstva zapadne rychle. Potřebujeme ho, jako každého připraveného hráče. Můžou přijít zranění, covid.“

Jaká je aktuálně hierarchie v útoku? Podle přípravy si Václav Jurečka udržel pozici jedničky.

„Nemám to rozdělené na jedničku, dvojku, trojku. Všechno se odvíjí od výkonnosti. Sledujeme hráče v tréninku, v zápasech. Budou nasazovaní třeba i podle soupeřů. Vechetu jsme nepustili i proto, že dělá maturitu. Teď ho nikam uvolňovat nebudeme.“

Co vás potěšilo a zarmoutilo v přípravě?

„Nevyhýbala se nám drobnější zranění. Ne vždy jsme měli kádr po kupě. Ať už v tréninkovém procesu či v přípravných zápasech. Ale odpracovali jsme to, co jsme chtěli. Výsledkově spokojení určitě nejsme. V posledních dvou utkáních jsme dostali po třech brankách. Souvisí to s prací celého mužstva v defenzivě. Děláme hodně individuálních chyb, i zkušení hráči. Tím dostaneme soupeře do hry. Je to zdvižený prst, ale přičítám to i únavě. Doufám, že to do začátku soutěže odstraníme.“

V neděli startujete venku s Pardubicemi. Co jste vysledovat z přípravy protivníka?

„Samozřejmě jsem sledoval pohyb v jejich kádru. Přišli tam zkušený Vacek, Hranáč, Pojezný. Je vidět, že se Pardubice nespokojily s tou pozicí, na které jsou a chtějí se třeba dostat do prostřední skupiny. Viděl jsem naposledy přípravu s Duklou, kdy podaly velmi dobrý výkon. Nečeká nás vůbec nic lehkého. Začátek bude vůbec nečitelný z hlediska formy týmů, terénů. Ale my se musíme soustředit na náš výkon.“