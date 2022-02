Trpišovský: Že jsme se neprosadili, je varovný signál. Madsen to odnesl

59 domácích ligových zápasů bez porážky… A je to pryč. Druhá nejdelší série v české historii končí prohrou s poslední Karvinou, pro kterou je to paradoxně první vítězství v této sezoně. „Nenašli jsme prostě na soupeře recept,“ musel uznat zklamaný kouč Slavie Jindřich Trpišovský po nečekané prohře 0:1.

Přitom začátek nenasvědčoval takovému trápení, ne?

„Měli jsme dobrý vstup, vytvořili jsme si aktivní hrou docela velký tlak, hodně standardek, centrů do vápna, ale bohužel v pokutovém území jsme se nedokázali prosadit a to naše velké úsilí jsme nedokázali využít. Neměli jsme vyloženou šanci kromě Plavšičovy hlavy, ale to bylo docela zdálky. Postupem času šel náš výkon dolů, měli jsme hrozně málo šancí. Za celé utkání jsme si nevytvořili finální přihrávkou takovou pozici, jakou měla třeba Karviná při tom gólu. Nenašli jsme prostě recept na soupeře.“

Zápas blbec?

„To byl. Ale má to svoje příčiny, kterých bychom našli hodně v našem výkonu. Varovný signál je, že jsme nedokázali vstřelit gól, žádný z hráčů se neprosadil, nedali jsme penaltu a neproměnili dvě šance. A inkasovali jsme pomalu z jediné střely na bránu. Musíme být nebezpečnější, a když už, tak takový zápas aspoň zremizovat. Je to negativní překvapení, že jsme měli málo nebezpečných situací. Teď přijdou typologicky úplně jiné zápasy, někomu budou víc vyhovovat, kádr je momentálně zdravý a dost široký, my si to musíme probrat a zjistit, proč to takhle dopadlo.“

Slavia - Karviná: Šokující vedení hostů! Durosinmi po Čmelíkově centru udeřil, 0:1

Byl jednou z příčin i nevýrazný výkon útočníka Michaela Krmenčíka?

„Měli jsme problém na posledních 25 metrech hřiště. V prvním poločase jsme měli spoustu standardních situací, v jedné pasáži to byl až drtivý tlak, chodilo do vápna spoustu míčů a my se v něm nedokázali prosadit. Od Michala jsem osobně čekal víc, ale to se týká všech ofenzivních hráčů.“

Co Mads Emil Madsen, kterého jste střídal už o poločase?

„Neřekl bych, že mě vyloženě zklamal, spíš to odnesl. Chtěli jsme posunout Ondru Lingra na podhrot, mít v podstatě druhého útočníka, abychom se líp dostávali k míčům a centrům ze stran. A chtěli jsme navázat na spolupráci Alexe Baha s Lukášem Masopustem. Spíš to byl takový ofenzivní taktický záměr, nezklamal mě.“

Proč si bral penaltu Peter Olayinka? Byl určený?

„Měli jsme určené tři hráče tak jako vždy, Peter mezi nimi nebyl, protože utkání nestartoval. Ale když je v základu, tak patří mezi určenými jako první. Z toho to vyústilo, bylo to logické, všechny zatím proměnil.“

Slavia - Karviná: Olayinka z penalty napálil břevno a neproměnil! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Trápí vás, že se zastavila vaše série domácí ligové neporazitelnosti po 59 zápasech? Na český rekord Sparty jste ztráceli třináct utkání.

„Věděli jsme o tom, teď mě to mrzí hodně. I když ještě víc mě mrzí ten vstup do jara, a že jsme nedali gól. Ale je nepříjemné o takovou sérii přijít, je hrozně dlouhá, a když se dostanete takhle daleko, chcete ji prodlužovat dál. Těžko se to opakuje. Mrzí mě to, ale víc mě teď mrzí jiné věci.“