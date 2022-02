Bílek: Beauguel? Složité ho na Spartu připravit. Ta musí být pod tlakem

Vstup do jara za tři body, to je, oč v boji o ligový titul běží. Plzeňský kouč Michal Bílek musel být s výsledkem proti Hradci (1:0) spokojený. Byť šlo o ubojované vítězství, Viktoria splnila roli favorita a na rozdíl od svých pražských soků úkol pro úvodní kolo v roce 2022 splnila.

Užíváte si první místo v tabulce?

„Jsme rádi, že jsme poskočili hned po prvním utkání na špici, ale je před námi ještě hodně zápasů. Vážíme si toho, chvilku si užijeme výhru nad Hradcem, ale od zítřka už budeme žít zápasem na Spartě.“ (příští kolo v neděli)

Vážíte si výhry o to víc, že obě pražská „S“ ztratila?

„Nejen kvůli zaváhání Sparty a Slavie, ale také proto, že utkání s Hradcem nebylo vůbec jednoduché. Soupeř měl velmi dobrý pohyb, který nám dělal problémy. O to cennější jsou tři body. Jsem také moc rád za Chorase (Tomáš Chorý), že zápas rozhodl zrovna on, trefil se po hodně dlouhé době, gól potřeboval.“

Splnil Chorý vepředu to, co jste od něj očekávali?

„Od hrotového útočníka očekáváme góly, jsem s ním spokojený, i s tím, jak zápas odpracoval. Na trénincích maká na doraz, dává tam góly. Teď se konečně trefil i v zápase.“

Jak to vypadá s Jeanem-Davidem Beauguelem, který znovu chyběl?

„Bogy s námi netrénuje, připravuje se zatím individuálně. Momentálně je těžké odhadnout, jak se bude vyvíjet jeho zdravotní stav. Věříme, že se zapojí příští týden, ale to už jsme si mysleli ten minulý i předminulý. Teď s námi byl na dvou trénincích, ale zranění se mu trošku vrátilo.“

Je možné, aby stihl příští kolo na Spartě?

„To teď opravdu neumím říct. Uvidíme, jak bude vypadat zkraje týdne. Aby byl v pohodě, potřebuje trénovat. Už je tři neděle bez velké zátěže, bude složité ho připravit na Spartu.“

Hradec vás po přestávce zatlačil. Proč jste nedokázali držet míč?

„Ve druhé půli soupeř lépe kombinoval, hrál rychle, přímočaře. Jsem rád, že jsme vyhráli, ale také, že jsme neinkasovali. Do vážnější šance jsme soupeře nepustili. Šlo o ubojované vítězství, které se cení.“

Je Sparta před vzájemným duelem pod talkem, když ztratila v Budějovicích (0:0)?

„Pod tlakem musí být, máme na ni v tabulce náskok čtyři body. Doma je ale úplně jiná než venku, na Letné neklopýtá, ukazuje tam dlouhodobě obrovskou sílu. Musíme se na ně velmi dobře připravit. Jsme ale v příjemnější situaci než ona, díky náskoku, který na ni máme.“