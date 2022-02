INSIDER: Stanciu odešel ve špatný čas, říká Uhrin. Zvládne to Krmenčík?

Bum! To byla rána... Hned v úvodním jarním kole FORTUNA:LIGY se děly věci – a naznačily, že boj o titul může být ještě dramatičtější. Největší senzací byla prohra Slavie v Edenu s Karvinou (0:1). „Byl jsem šokovaný nejen výsledkem, ale hlavně hrou,“ kroutí hlavou bývalý trenér pražského velkoklubu Dušan Uhrin mladší, jenž zápas sledoval přímo na místě. Host nového dílu videopořadu LIGOVÝ INSIDER se podrobně zabývá příčinami porážky i výkony jednotlivých hráčů. „Baha jsem ještě takhle špatně zahrát neviděl,“ tvrdí. Kromě Slavie se ovšem věnuje i mdlému výkonu Sparty v Českých Budějovicích (0:0) a speciálně útočníkovi Tomáši Chorému, jenž gólem Hradci Králové poslal Plzeň do čela tabulky.

Slávisté sice označili zimní přípravu za nejlepší v posledních letech, ale mise v Portugalsku se obešla bez přípravných zápasů. Byť pak v generálce obhájce titulu rozdrtil Baník 4:2, nemohl to být jeden z důvodů špatného vstupu do jara? „Nezjistili, jak na tom hráči, kteří dříve nenastupovali, jsou,“ přemítá Uhrin. Pokud jde ale o útočníka Michaela Krmenčíka, tah s jeho nasazením coby jedničky v útoku po odchodu Jana Kuchty nekritizuje. „Já bych mu dal důvěru taky,“ říká a objasňuje proč. Proti Karviné se podle něho ukázalo, jak mužstvu schází rumunský záložník Nicolae Stanciu, jehož už jen formality dělí od přestupu do Číny. „Odešel v nepravou chvíli,“ míní Uhrin s poukazem na těsný boj o titul i další výzvy.

Navzdory zaváhání Slavie i Sparty se však nedomnívá, že by úvodní kolo okrylo hlubší problémy obou týmů. „Nemyslím si, že by na jaře dál ztrácely body,“ říká.

LIGOVÝ INSIDER Dušana Uhrina

Který hráč by mohl nejlépe nahradit Nicolaea Stancia, ale neukázal to?

Jak si vedle jako levý obránce Srdjan Plavšič?

AKCE KOLA: Kdo ze slávistů nejvíce chyboval při gólu Karviné?

Co prožíval za kamennou tváří karvinský kouč Bohumil Páník?

Nepřehnal to sparťanský trenér Pavel Vrba, když mrsknul ručníkem na lavičku?

ZOOM: Co potřebuje ke gólům plzeňský kolos Tomáš Chorý a jaké má nedostatky?

HLÁŠKY KOLA: Slunce, seno a... Jarošík! Jak trenéři motivují své hráče