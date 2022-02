Plzeň pouští Kayambu. Jaro stráví na hostování ve druhé turecké lize

Jan Kopic se vrátil do plzeňské základní sestavy a hned se prezentoval gólem a asistencí. Na fotografii slaví trefu s Joelem Kayambou. • Sport/ Michal Beránek

Viktoria Plzeň zužuje kádr. Mužstvo na jarní část opustí Joel Kayamba. Koňžský záložník míří na půlroční hostování s možností následné opce do tureckého Samsunsporu, který hraje druhou ligu.

Kayamba odcestoval do Turecka v neděli odpoledne, během pondělí absolvoval zdravotní prohlídku a v úterý bylo dokončeno půlroční hostování v klubu z města Samsun.

„Joel Kayamba se u nás v posledních měsících nedokázal natrvalo prosadit do základní sestavy, navíc sám projevil zájem vyzkoušet si zahraniční angažmá. Přejeme mu, aby se mu v Turecku dařilo a získal zpět herní praxi a řádné vytížení,“ řekl k odchodu na klubových stránkách majitel Viktorie Adolf Šádek.

Kayamba přišel do Plzně v zimě 2019 z Opavy. Do týmu zapadl, díky výjimečné technické zdatnosti a slušné češtině si ho oblíbila velká část fanoušků. Na hřišti ho brzdila slabší produktivita, kvůli níž se do západočeské sestavy natrvalo neprosadil.

V aktuálním ligovém ročníku zasáhl do 14 zápasů a vstřelil jedinou branku. V české nejvyšší soutěži dohromady odehrál 89 zápasů, vstřelil šest branek a přidal 13 asistencí.

Vše o klubu ZDE

Plzeň - Bohemians: Kayamba udělal z Dostála kužel a střelou na zadní překonal Bačkovského, 6:0